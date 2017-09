Zum Artikel "Kirchenasyl: Mehr Fingerspitzengefühl" erreichte die Redaktion diese Zuschrift:

Wenn Politiker meinen, die Justiz verfolge Fälle von Kirchenasyl ohne Fingerspitzengefühl, so sollten sie sich an den Gesetzgeber (den sie meist selbst verkörpern) wenden. Nach der geltenden Rechtslage zwingt die Strafprozessordnung die Staatsanwälte, bei jedem Verdacht einer Straftat ein Ermittlungsverfahren einzuleiten (= Legalitätsprinzip).Wenn der Verdacht sich bestätigt, so ist eine Verfahrenseinstellung ohne Sanktion nur bei geringer Schuld möglich. Unerlaubter Aufenthalt eines Ausländers in Deutschland ist aber nach dem Willen des Gesetzgebers eine Straftat, Beihilfe hierzu - etwa durch Gewährung von Unterschlupf - ebenfalls.Wenn man das ändern will, sollte man nicht die kritisieren, die das Gesetz korrekt anwenden, sondern den Gesetzgeber veranlassen, entweder das Legalitätsprinzip abzuschaffen oder den Kirchen ein eigenes Recht zur Asylgewährung zubilligen.Lutz Höbold, Ltd. Oberstaatsanwalt a. D., 92670 Windischeschenbach.