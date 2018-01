Zur Ausdrucksweise von Politikern schreibt ein Leser:

Bewusst oder gedankenlos verwenden Politiker (und in der Folge auch Journalisten) immer wieder unpassende oder nicht allgemeinverständliche Begriffe. Warum nennt man die massenhafte Tötung von Tieren zum Beispiel wegen der drohenden Schweinepest verharmlosend "keulen" und nicht ehrlich "töten"? Wer versteht bei der Frage des Familiennachzugs "subsidiär" im Zusammenhang mit in der Europäischen Union - mit Ausnahme von Dänemark, Großbritannien und Irland - schutzberechtigten Ausländern, die wegen drohender Todesstrafe, Folter oder Bedrohung ihres Lebens in einem bewaffneten Konflikt nicht in ihr Herkunftsland abgeschoben werden dürfen? Gemeint ist "behelfsmäßig" im Sinne der fehlenden Flüchtlings-Eigenschaft, und der Duden erklärt subsidiär mit "provisorisch, vorläufig, nur als einstweiliger Notbehelf, nur zur Überbrückung eines noch nicht endgültigen Zustands dienend".Beruht der geringere Preis für Dieselkraftstoff im Vergleich zu Benzin wirklich auf einer "Subvention", das heißt einer Leistung aus öffentlichen Mitteln an Betriebe oder Unternehmen? Handelt es sich nicht einfach um eine geringere, über die höhere Kfz-Steuer für Diesel-Pkw schon teilweise ausgeglichene Steuer-Belastung? Warum spricht schließlich die SPD jüngst wieder von der Notwendigkeit einer "Bürgerversicherung", wenn in Deutschland nahezu alle Bürger bereits in einer Krankenversicherung sind - zu 88 Prozent in der gesetzlichen und zu 12 Prozent in der privaten? "Einheits-Versicherung" wäre ehrlicher, aber eben nicht so wohlklingend. Deshalb: Bitte mehr klare Worte statt Schönfärberei oder Fachchinesisch.Karl Seiler, 92694 Etzenricht