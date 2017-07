Zum Streit um eine Mastanlage:

Unter der Überschrift "Streit um Mastanlage" war zu lesen, dass ein Geflügelmast-Unternehmen im Raum Wolnzach den Betrieb von bisher 40 000 auf 145 000 Tiere aufstocken will. Dieser Betreiber will auf das fast (sage und schreibe) Vierfache vergrößern. Es ist schon schwierig, sich vorzustellen, wie 40 000 Hühner (oder Hähnchen) auf begrenztem Raum zusammenleben müssen. Wie mag das erst aussehen, wenn 145 000 Hühner zusammenleben? Das kann nicht artgerecht sein.Der Betreiber ist ja gezwungen, überdachte Stallungen zur Verfügung zu stellen, damit im Falle einer neuen Vogelgrippe die Hühner "geschützt" werden können. Wie es dann in diesem Stall ausschaut, möchte ich mir nicht vorstellen. Das ist Tierquälerei erster Klasse, und so etwas wird vom zuständigen Landratsamt auch noch genehmigt! Hinzu kommt, dass der Betreiber (mit großer Sicherheit) dem Futter (Massenware) auch Antibiotika beifügen muss, denn der kleinste Infekt, der sich in einen solchen Massenbetrieb einschleicht, würde den gesamten Tierbestand gefährden bzw. vernichten. Das Risiko geht kein Unternehmer ein.Das Produkt, nämlich die Eier (oder das Fleisch bei Masthähnchen), bekommen wir dann aufgetischt (wahrscheinlich noch als Bio-Qualität). Mir graust bei der Vorstellung, dass so etwas (versehentlich) auch bei mir auf dem Tisch landen könnte. Es kann nicht sein, dass wir mit unserem Billig-billig-Wahn oder unserer Schnäppchen-Mentalität alles in Kauf nehmen, was uns so angeboten wird. Gerade dann nicht, wenn es um Produkte aus der Tierhaltung geht. Ob dies Eier oder Fleischproduktion ist: Das Wohlergehen der Tiere, die uns diese Nahrungsmittel liefern, hat absolute Priorität.Die Frage ist: Wie lange dauert es noch, bis die Behörden hier umdenken? Es darf für derartige Betriebe mit Massentierhaltung keine Genehmigungen mehr geben. Hier würde eine Verordnung der jeweiligen Landesregierung bereits ausreichen. Wir sind nicht dazu aufgerufen, von unserer kleinen Fläche die halbe Welt mit Eiern und Fleisch zu versorgen. Und vor allem die Profitgier der Betreiber sollte sich auch in Grenzen halten und würde damit auch etwas eingegrenzt. Und der Bürger bekäme eine ganz andere Art von Produkten aus der Tierhaltung, nämlich appetitliche.Peter Kunz, 92637 Weiden