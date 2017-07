Zu unserem Bericht "Deal mit U-Booten":

Der U-Boot-Deal (540 Millionen Euro Zuschuss!) hat eine wirtschaftliche und eine politische Dimension.Der deutsche Unterseeboot-Bau hat eine technologische Spitzenposition für Produkte mittlerer Größe (Dolphin-Klasse) und ist auf den Export angewiesen, weil Aufträge der Bundesmarine nicht zum Überleben reichen. Weil die Subventionierung der Werften von der EU verboten ist, bezuschusst die Bundesregierung Käufer oder übt hinter den Kulissen Druck aus. So hat etwa Griechenland U-Boot-Geschäfte auch noch in der Stützungsphase abgewickelt. Ob die Subvention Israels in Höhe von 540 Millionen Euro auch eine geschichtliche Ursache hat, kann dahingestellt bleiben.U-Boote haben den Auftrag, in küstenfernen Gewässern Schiffe zu bekämpfen und, falls sie mit Marschflugkörpern oder Raketen bewaffnet sind, auch Ziele auf dem Festland anzugreifen.Weil Israels Nachbarn am Mittelmeer keine ernste maritime Bedrohung darstellen, wird der Einsatzschwerpunkt der bestellten U-Boote vor der arabischen Halbinsel und am Persischen Golf liegen. Dies bedeutet, dass Kriegsgerät aus deutscher Produktion in einer Krisenregion unterwegs sein wird.Aber nicht nur das: Laut Wikipedia und den dort genannten weiteren Quellen besitzen die Israelis Marschflugkörper, die aus Torpedorohren abgefeuert und atomar bestückt werden können.Dieser U-Boot-Export ist vielleicht das heikelste Rüstungsprojekt deutscher Nachkriegsgeschichte, so dass eine politische Debatte zu führen gewesen wäre, inwieweit es durch den Erhalt von Arbeitsplätzen bzw. Technologie zu rechtfertigen ist.Herbert Antes, 92539 Schönsee