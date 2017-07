Zur Wahlkampfklausur der CSU:

Die Union unternimmt offensichtlich den Versuch, aus den schweren Krawallen beim G20-Gipfel politisches Kapital zu schlagen. Dabei trägt Kanzlerin Merkel an diesem Fiasko mindestens die gleich hohe Verantwortung wie Hamburgs Erster Bürgermeister Scholz. Denn schließlich war sie es, die den Gipfel unbedingt in Hamburg stattfinden lassen wollte, obwohl es zu den unsichersten Städten in Deutschland zählt. Die CSU wird teilweise nur noch als Anhängsel einer in den vergangenen Jahren zusehends nach links gedrifteten Kanzlerinnen-Partei wahrgenommen. Ein nennenswerter Einfluss auf den politischen Kurs der CDU war in den zurückliegenden Jahren jedenfalls nicht erkennbar. Die CSU hat sich scheinbar in ihrer Rolle als Regionalpartei eingerichtet.Alfred Kastner, 92637 Weiden