Zum Artikel "Grötsch sieht schwarz für Groko":

Dass Uli Grötsch nicht besonders zuversichtlich auf die Koalitionsverhandlungen blickt, darf nicht verwundern. Wenn ein Partner nicht in die Gespräche tritt, um eine Koalition zu erreichen, sondern um das Ergebnis der eigenen Landtagswahlen halbwegs zu retten, lässt dies keine zielführenden Verhandlungen erhoffen. Warum also überhaupt mit jemandem verhandeln, der seine Ziele als nicht verhandelbar hinstellt? Dabei wundert mich sehr, dass andere großkoalitionäre Optionen nicht im Ansatz angedacht werden.Wo steht festgeschrieben, dass eine Große Koalition schwarz, schwarzbraun und rot sein muss? Warum nicht Schwarz, Rot und Grün, wenn der eh kleinste Partner mit seinen gerade mal sechs Prozent nicht will? Schwarz, Rot und Grün würde ich durchaus mehr Willen zum Bilden einer tragfähigen Koalition für die Zukunft unseres Landes zutrauen. Schwarzbraun in Weißblau kann derweil seine eigenen Ziele verfolgen und versuchen, die zu Braun verscheuchten Wähler zurückzugewinnen. Allerdings wird dies nicht gelingen, wenn sie weiter unnötige Ängste vor dem Fremden und Neuen schüren. Wer diesen Ängsten schließlich auf den Leim gegangen ist, der wählt eh lieber Braun als Schwarzbraun.Die Mär von den Protestwählern, die von den etablierten Parteien frustriert wurden, sollte man in diesem Zusammenhang mal deutlich hinterfragen. Warum sollten Menschen, die Angst vor zu wenig Teilhabe, sozialem Abstieg oder vor Armut im Alter haben, ausgerechnet eine Partei wählen, die für weiteren Sozialabbau steht? Eine Partei, deren Programm wirtschaftlich nur Unternehmen und Einkommensstarke profitieren lassen würde. Eine Partei, die bei Umsetzung ihrer neoliberalen Ziele sozial Benachteiligte noch viel schlechter stellen würde. Wo es doch sehr viele andere Gelegenheiten zur Protestwahl in all den grünen und roten Schattierungen des Farbenspektrums geben würde, mit Programmen, deren Schwerpunkte von strengem Umweltschutz bis zu einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle reichen. Wohl doch nur wegen dem in großen braunen Lettern geschriebenen fremdenfeindlichen und nationalkonservativen Programmpunkt Nummer eins.Die führenden Personen unserer bayerischen Einheitspartei wären gut beraten, ihren ehemaligen Wählern die Ängste, die sie in ihnen geschürt haben, und die diese dazu bewogen haben, eine Partei zu wählen, die kein Problem mit offen rechtsradikalen Politikern in ihren führenden Reihen und deren volksverhetzenden Aussagen hat, wieder zu nehmen - wenn sie sie zurückgewinnen wollen.Sie wären äußerst schlecht beraten, diese noch weiter nach rechts zu treiben - wo sie braune Parteien mit offenen Armen empfangen.Tobias Punzmann, 92660 Neustadt a. d. Waldnaab