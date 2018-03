Zu "Urteil: Spanien hat Terroristen misshandelt":

Vom Europaparlament ist man ja so manche Dummheit gewohnt. Dass aber die obersten Richter der EU ein Urteil fällen, das eine Ohrfeige für alle Angehörigen der Opfer ist, kann ich einfach nicht glauben. Zwei Verbrecher bringen Menschen um und bekommen zur Belohnung 50 000 Euro. Was haben denn die Herren vor der Urteilsverkündung geraucht, um zu so einem Ergebnis zu kommen? Wenn das Schule macht, dann gute Nacht Europa! Wie werden denn die Richter eigentlich ausgesucht? Ist das wie bei den Politikern im Europaparlament? Wenn man politische Altlasten entsorgen will, dann versüßt man ihnen den Abgang mit einem EU-Mandat.Günther Menzel, 92224 Amberg