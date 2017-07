Zu den Abwassergebühren:

In ihrem Artikel berichten Sie über das Ergebnis einer deutschlandweiten (100 Städte) Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IWD) sowie über offenbar eigene Recherchen in der Oberpfalz (18 Kommunen), die Höhe der jeweiligen jährlichen Abwassergebühren betreffend.Der vergleichenden Betrachtung zugrundegelegt wurde eine vierköpfige Musterfamilie mit einer jährlichen Abwasserproduktion von 178,12 Kubikmetern. Die jährlichen Abwassergebühren waren hierbei innerhalb der Oberpfalz in Hirschau mit 588,36 Euro am teuersten, deutschlandweit in Potsdam mit 911 Euro.Die Abwassergebühren im Ortsteil Neuenhammer der Gemeinde Georgenberg liegen noch einmal deutlich über diesen von Ihnen gefundenen Maximalwerten. Ihre angenommene Musterfamilie bezahlte in Neuenhammer im Jahr 2016 tatsächlich 1546,46 Euro an Abwassergebühren, also fast dreimal so viel wie in Hirschau (Faktor 2,63) und fast doppelt soviel wie in Potsdam (Faktor 1,7). Bereinigt um die in Hirschau und Potsdam neben der Schmutzwassergebühr noch enthaltene Niederschlagswassergebühr, die in Neuenhammer entfällt (dort kein Splitting, da es sich hier um einen reinen Schmutzwasserkanal handelt, in den Niederschlagswasser überhaupt nicht eingeleitet werden darf), fällt der Vergleich der dann reinen Schmutzwassergebühren noch deutlicher zuungunsten von Neuenhammer aus.Laut einer Umfrage des Bundes der Steuerzahler zu den Abwassergebühren in den kreisfreien Städten Bayerns betrug der Gebührensatz pro Kubikmeter Schmutzwasser im Jahr 2015 im Durchschnitt 1,84 Euro. Der Gebührensatz pro Kubikmeter Schmutzwasser in Neuenhammer betrug 2016 für Ihre Musterfamilie 8,68 Euro, also knapp das Fünffache (Faktor 4,7).Nicht Potsdam oder Hirschau, wie in Ihrem Artikel angegeben, sondern der Georgenberger Ortsteil Neuenhammer in der Oberpfalz hat somit die mit großem Abstand teuersten Abwassergebühren nicht nur in der Oberpfalz, sondern überregional auch in Bayern und in ganz Deutschland.Dr. Franz Maier, 92697 Georgenberg