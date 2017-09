Zu den Berichten über die Kundgebungen mit Karl-Theodor zu Guttenberg:

Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Buhl-Freiherr von und zu Guttenberg schwebt ein auf dem Gillamoos-Festplatz - Tage darauf in die Stadthalle Neustadt. Eine Stunde vorher alle Sitzplätze belegt. Ein Mann mit so einem Namen - tritt auf wie ein Popstar - muss also einschweben. Seine Fans sind begeistert. Jeweils eine mehr als einstündige freie Rede ohne Manuskript begeistert in Deutschland immer noch.Vergessen, dass die Universität Bayreuth Guttenberg im Zuge der Plagiatsaffäre um seine Dissertation den Doktorgrad im Februar des Jahres 2011 aberkannt hat. Er selbst macht sich heute sogar noch lustig darüber bei seinen Auftritten ("Mit Raubkopien kenne ich mich aus"). Vergessen Andreas Scheuers Doktor-Kauf in Tschechien. Vergessen auch die Plagiatsvorwürfe gegen die ehemalige Ministerkollegin für Bildung und Forschung. Die Botschafterin beim Heiligen Stuhl "Schavan-zelt" jetzt seit 2014 durch den Vatikan.Dazu fällt mir ein Auszug aus Horst Seehofers Definition der Einhaltung unserer Leitkultur ein: "Leitkultur umfasst die bei uns geltende Werteordnung christlicher Prägung, unsere Sitten und Traditionen sowie die Grundregeln unseres Zusammenlebens. Leitkultur ist das Gegenteil von Multikulti und Beliebigkeit."Manfred Kick, 92715 Püchersreuth