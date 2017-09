Zu den Artikeln, in denen es auch um die Rente ging:

Die Rente ist sicher ... (aber nicht hoch!). So wurde berichtet, dass CDU und SPD über die Höhe des Renteneintrittsalters diskutieren. Während sich die Kanzlerin festgelegt hat, dass mit ihr die Rente mit 70 nicht zu machen sei, hat Finanzminister Schäuble Gegenteiliges geäußert, und der CDU-Wirtschaftsrat bereits konkrete Aussagen getätigt, dass diese kommen müsse. Im Wahl-Rededuell haben Alois Karl (CSU) und Johannes Foitzik (SPD) stolz ihren gemeinsamen Rentenkonsens bis 2030 als Erfolg herausgestellt.Und wie ist die Realität? Die Bruttorente in Österreich beträgt 80 Prozent nach 45 Beschäftigungsjahren, in Deutschland 44 Prozent! Der Ruheständler in Österreich hat ca. 800 Euro monatlich mehr als der deutsche Durchschnittsrentner. Bei den Frauen sind es etwa 500 Euro. Unglaublich! Aber warum? Es zahlen alle ein, und der Staat steckt dort über 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in das Rentensystem, in Deutschland unter 10 Prozent. Und das nicht 12, sondern 14 Mal. Ein Blick nach Frankreich zeigt die "harten" Arbeitsmarktreformen dort: einige Veränderungen bei den Einstellungen, ansonsten weiter 35-Stunden-Woche und mit 60 in Rente. Na dann, Glück auf, Deutschland, zur Rente mit 70.Günter Dobmeier, 92253 Schnaittenbach