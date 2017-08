Zur Abrüstungs-Forderung des SPD-Kanzlerkandidaten:

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung e. V.) begrüßt die Forderung von Martin Schulz, die US-Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Endlich räumt ein Spitzenkandidat dem Thema Atomwaffen im Wahlkampf den Platz ein, den es in diesen Zeiten verdient.Am 7. Juli 2017 haben mehr als 120 Länder der Vereinten Nationen in New York einen Vertrag beschlossen, der diese Massenvernichtungswaffen ächtet. Leider war Deutschland nicht dabei, obwohl sich Bundesregierung und Bundestag zu dem Ziel einer atomwaffenfreien Welt bekennen. Leider hat auch die historische Bedeutung dieses Atomwaffenverbots-Vertrags bei der Politik und in den Medien kaum Beachtung gefunden. Dabei ist auch eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung (93 Prozent) für ein internationales Atomwaffenverbot. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass die Stadt Weiden seit 2015 Mitglied der " Mayors for Peace" (Bürgermeister für den Frieden) ist, mit weltweit über 7000 Städten, die sich für die Abschaffung der Atomwaffen einsetzen.Wir fordern ausdrücklich und angesichts des erneuten Säbelrasselns auf vielen Seiten, dass dieses wichtige Thema nicht nur dem Wahlkampf dient, sondern in künftigen Regierungskoalitionen mit an vorderster Stelle steht. Hiroshima darf sich niemals wiederholen! Die bisherigen SPD-Außenminister der Großen Koalition haben sich leider international auf die Seite der Atomwaffenstaaten gestellt. Das sollte sich ändern.Dr. Bertheide Nickl, IPPNW-Regionalgruppe Weiden