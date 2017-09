Zum Artikel "Deutschland verfehlt Klimaschutz-Ziele klar":

"Immer noch eine unbequeme Wahrheit - unsere Zeit läuft": Der Titel von Al Gores aktuellem Film passt direkt zu der Überschrift.Angesichts des dramatischen Klimawandels haben umweltbewusste Bürger und Verbände seit Jahren mehr Einsatz seitens der Politik für den Klimaschutz gefordert. Maßnahmen zur Energiewende wurden jedoch nicht verstärkt, sondern systematisch und kontinuierlich verschlechtert: Deckelung des Ausbaus der erneuerbaren Energien (aufgrund von restriktiven Gesetzesänderungen sanken die installierten Photovoltaik-Leistungen von 7,5 GW im Jahr 2012 auf ca. 1,5 im Jahr 2016, womit sie sogar noch weit unter dem Ausbauziel der Bundesregierung mit 2,5 GW liegen), ausufernde Bürokratie, vernachlässigter Wärmebereich, Zielverfehlung beim Ausbau der E-Mobilität (in Brüssel hat sich Deutschland erfolgreich gegen strengere Schadstoffgrenzwerte für Diesel und Benziner eingesetzt), Bau weiterer Kohlekraftwerke. Hoffentlich bekommen wir eine handlungsfähige Regierung, die - wie Rita Süssmuth verlangt - einen neuen Generationenvertrag unterschreibt, der das Ende der fossilen Brennstoffe einschließt.Eine entschiedene Klimapolitik aus Verantwortung gegenüber Enkeln und Urenkeln fordert die überparteiliche Generationen-Stiftung in ihrem "Generationen-Manifest", das rund 40 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft unterzeichnet haben.Werden sich die Volksvertreter ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft in energiepolitischer Hinsicht stärker bewusst werden? Klimaschutz ist Menschenschutz! Im Grundgesetz heißt es in Artikel 1 (3): "Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht." Dazu gehört unter anderem folgendes Grundrecht in Artikel 2 (2): "Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit."Hans-Jürgen Frey, 92224 Amberg