Zum Zukunftsplan der SPD:

Man muss dem Zukunftsplan, den Martin Schulz präsentiert hat, nicht in allen Punkten zustimmen. Aber Schulz und die SPD demonstrieren damit wenigstens etwas, was man in den vergangenen Jahren in Deutschland leider vermisst hat: den beherzten Willen, etwas zu gestalten und unser Land zukunftsfest zu machen.Im Gegensatz dazu steht Kanzlerin Angela Merkel. Ihr bisheriges Agieren im Wahlkampf wirkt alles andere als angriffslustig, teilweise sogar regelrecht lustlos. Sie macht keine Anstalten, sich aus der Reserve locken zu lassen. Ihre Wahlkampfstrategie scheint erneut hauptsächlich in einer "asymmetrischen Demobilisierung" zu bestehen, insbesondere durch ihr Vermeiden von Stellungnahmen zu kontroversen Themen.Merkel muss sich den Vorwurf gefallen lassen, sich (bis jetzt) wieder einmal dem Wahlkampf zu entziehen. Solange ihre Taktik wirkt, wird die Kanzlerin sie auch anwenden. Dies ist das Hauptproblem von Kanzlerkandidat Schulz, der die Amtsinhaberin gerne aus der Reserve locken würde, sie jedoch nicht richtig zu fassen bekommt. Die Demokratie lebt von der Debatte, Merkel jedoch vermeidet alle inhaltlichen Debatten.Dabei liegen die wichtigen Themen auf dem Tisch: von der Bekämpfung der Altersarmut bis zur Zukunft der Arbeit. Eine vage Hoffnung gibt es für Schulz und die SPD allerdings noch. Ich bin gespannt, ob die Bürger in Zeiten einer aufgewühlten politischen Stimmung Merkels "Wahlkampf-Desinteresse" dauerhaft goutieren werden. Die Zahl der unentschlossenen Wähler ist nach den aktuellen Umfragen mit etwa 60 Prozent außerordentlich hoch.Es ist nicht ausgeschlossen, dass die SPD in den kommenden Wochen noch einen Teil dieser Unentschlossenen für sich gewinnen kann. Denn unabhängig von den parteipolitischen Präferenzen wäre es gut für unsere Demokratie, wenn Merkel nicht wieder völlig kampflos siegen würde.Alfred Kastner, 92637 Weiden