Die Aussagen von Fürstin Gloria von Thurn und Taxis zum Missbrauchs-Skandal bei den Regensburger Domspatzen kommentiert ein Leser:

Fürstin Gloria von Thurn und Taxis wäre für die Politik vermutlich gänzlich ungeeignet. Zu unverblümt und zu ehrlich äußert sie gelegentlich ihre gesellschaftspolitische Kritik.In Zeiten, in der die Gesellschaft zunehmend gleichgültiger und empathieloser wirkt, setzt sie wenigstens Akzente, beispielsweise mit kostenlosen täglichen Suppenküchen für Bedürftige. Die Problematik der Bevölkerungsexplosion und dramatisch steigender Aids-Raten in Afrika hätte das geschliffene Politikerjargon statt des "gerne schnackselnden Afrikaners" wohl eher mit einer "genetischen Vielfalt" auf dem schwarzen Kontinent begründet.Glorias jüngste Äußerung, in der sie die Missbrauchsfälle bei den Regensburger Domspatzen relativierte, ist grundsätzlich allerdings nicht zu goutieren. Das Unrecht, das den jungen Menschen damals widerfahren ist, sollte man als nicht zu rechtfertigend einfach mal so stehen lassen.Dennoch ist den derzeit in der Amtskirche Verantwortlichen zuzugestehen, dass sie für Fälle, die größtenteils mehr als 40 Jahre zurückliegen, nicht in "Sippenhaft" genommen werden können. Es ist anerkennenswert, dass sich Bischof Voderholzer für eine vorbehaltlose Aufklärung dieses schwarzen Kapitels in der Geschichte der Diözese engagiert hat.Von den Lehrkräften ausgehende physische und psychische Gewalt an ihren Schutzbefohlenen war bis vor knapp 50 Jahren eher die Regel als die Ausnahme an vielen deutschen Schulen. Was jedoch fast noch schlimmer wiegt: Diese Gewalt war damals gesellschaftlich weitgehend akzeptiert. Heute ergibt sich an den Schulen ein völlig anderes Bild. Seelische und körperliche Gewalt ereignen sich in Form von Mobbing unter den Schülern selbst. Schätzungen gehen davon aus, dass an Deutschlands Schulen jeder dritte Schüler bereits einmal schwer gemobbt worden ist. Die (a)sozialen Medien bieten hierzu eine geradezu ideale Plattform.Dabei lassen sich die Schülergruppen ziemlich gleichmäßig einteilen: jeweils ein Drittel in aktive Mobber, Feiglinge mit Wegschau-Mentalität und Mutige, die einschreiten, jedoch von ihren Mitschülern und der Schulleitung häufig im Stich gelassen werden. Den Lehrkräften ist meines Erachtens noch der geringste Vorwurf zu machen, denn nicht selten werden sie selbst zu Opfern von aktiven Mobbern. Die Erziehungsversäumnisse der betroffenen Eltern können sie jedenfalls nicht egalisieren.Gegen Mobbing schreiten Politik und Gesellschaft, vermutlich aus purer Gleichgültigkeit, nicht entschieden genug ein. Insofern ergibt sich durchaus eine Parallele zu früheren Zeiten. In Deutschland ist Mobbing selbst bis dato kein Straftatbestand. Es wäre daher höchste Zeit, dass sich daran etwas ändert.Alfred Kastner, 92637 Weiden