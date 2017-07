Zu "Kardinal Müller sieht keinen Grund für eine Entschuldigung":

Mir kommen die Tränen! Man stelle sich vor: Da sitzt ein armer Kardinal (nach meinen Informationen mit einem Einkommen von monatlich ca. 15 000 Euro, weitgehend steuerfrei) in seiner klimatisierten, renovierten Wohnung in Rom in der Nähe des Petersplatzes und muss sich für die Vorwürfe in Bezug auf seine Aufklärungsbemühungen hinsichtlich des Missbrauchs-Skandals bei den Regensburger Domspatzen während seiner Zeit als Bischof rechtfertigen. Nicht nur, dass er als Leiter der Glaubenskongregation im Vatikan von Papst Franziskus vor kurzem abgesetzt wurde, musste er die Renovierung seiner Wohnung auch noch selbst bezahlen. Eigentlich eine Frechheit!Außerdem verlangt der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, noch dazu eine Entschuldigung von Müller für dessen mangelnde Aufklärungsbereitschaft. Ausgerechnet von ihm, der die Aufklärung nach seiner eigenen Auffassung ja eigentlich erst angestoßen hat. Er kann einem schon leid tun, der selbstherrliche Kirchenfürst Kardinal Müller. Allerdings muss ich gestehen, dass sich mein Mitgefühl in sehr überschaubarer Größe bewegt.Reinhard Koch, 92224 Amberg