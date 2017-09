Zur Meldung "Bundestagswahl alle fünf Jahre":

Im Artikel 20 bestimmt das Grundgesetz: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen (...) ausgeübt." Die Parteien, denen das Grundgesetz nur die Mitwirkung bei der politischen Willensbildung des Volkes zubilligt, hadern seit jeher mit den Grenzen, die ihnen unsere Verfassung aufzeigt. Beispielhaft ist der Konflikt zwischen der Freiheit des Abgeordneten nach Artikel 38 Grundgesetz und dem Fraktionszwang.Ich erlaube mir deshalb, die neueste Sumpfblüte aus dem politischen Berlin satirisch zu kommentieren. In der deutschen wirtschaftskonformen Demokratie ist es logisch, dass die Legislaturperiode des Bundestages verlängert werden muss. Wie soll denn zum Beispiel ein Automanager einen neuen Geländewagen für unsere Großstädte in Auftrag geben, wenn er befürchten muss, dass bereits vor Produktionsreife des Modells die Grünen in der Regierung sitzen könnten?Aber "Bundestagswahl alle fünf Jahre" ist zu kurz gesprungen. Ich schlage vor, die Wahlen einfach auszusetzen. Bei der Wehrpflicht hat das ja auch hervorragend geklappt. Die Bundesregierung kann neu wählen lassen, wenn die Mehrheit im Bundestag aufgrund von Überläufern oder der natürlichen Fluktuation verloren zu gehen droht.Löblich ist, dass unsere Parteien als Ausgleich schon 68 (in Worten achtundsechzig) Jahre, nachdem "sich das deutsche Volk (...) dieses Grundgesetz gegeben" hat, daran denken, auch Abstimmungen, vulgo Volksentscheide, zuzulassen. Natürlich müssen sie aufpassen, dass ihnen das Volk mit der neuen Möglichkeit, seine "Staatsgewalt" auszuüben, nicht ständig dazwischen regiert.Bei den Abstimmungen des Volkes sollte daher eine Bremse eingebaut werden. Mit Regierungsmehrheit müssen Volksentscheide in allen Fragen als unzulässig abgelehnt werden können, in denen das Parlament in seiner unermesslichen Weisheit bereits eine gesetzliche Regelung beabsichtigt oder erlassen hat. Wo kämen wir denn da hin, wenn etwa die alternativlose Politik unserer Kanzlerin durch den Souverän, das deutsche Volk, ausgehebelt würde.Erwin Niklaus, 92224 Amberg