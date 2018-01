Zu der Berichterstattung über den "Fall Johann Dick":

Als ich den Bericht las, kamen mir alle Erinnerungen zurück. Ich hatte einen solchen Mord an der Grenze damals befürchtet, und dass ich leider recht behielt, versetzte mich umso mehr in Rage. Vielleicht können sich einige Ältere unter uns noch erinnern. Im Sommer 1976 wurde über Tirschenreuth ein Segelflugzeug des örtlichen Aero-Clubs von einem tschechischen Militärflugzeug beschossen. Ohne Konsequenzen! Trotz der Helsinki-Akte und der Vereinbarungen, die man dort getroffen hatte! Ich kann das Jahr nicht mehr genau nennen, ich vermute es war 1979, da beschoss ein CSSR-Kampfflugzeug in deutschem Luftraum Nato-Truppen bei Freyung, die sich gerade in einem Manöver befanden. Keine Gegenwehr, keine diplomatischen Konsequenzen!In diesem Zeitraum wurde auch eine "Jagdszene" wiederum bei Freyung bekannt, bei der tschechische Grenzer sieben Kilometer in bundesdeutsches Territorium eindrangen, um Flüchtlinge zu verfolgen. Die Flüchtlinge entkamen, aber von westlicher Seite war nichts geschehen, um die tschechoslowakischen Grenzverletzer festzunehmen und bei Widerstand niederzuschießen. Als 1983 ein tschechisches Militärflugzeug eine halbe Stunde lang über Selb kreiste, stieg nicht einmal ein Nato-Abfangjäger auf, um den Eindringling zu vertreiben. Man war ja ach so friedensbewegt! Man nahm es bei uns damals als selbstverständlich hin, dass die Sowjets SS-20-Raketen aufstellten, die gegen uns gerichtet waren, schrie aber Zeter und Mordio, als die Amerikaner auf Kanzler Helmut Schmidts Initiative Pershing-Raketen als Reaktion aufstellten.Ströbele, ja sogar Heinrich Böll ("Hören Sie mir auf mit Ausgewogenheit!") taten sich damals durch Sympathien mit Breschnew besonders hervor, und wenn man sich dagegen aussprach, wurde man in seinem Umkreis als "kalter Krieger" diffamiert.Es war klar, dass eine solche Politik die Scharfmacher im Kreml ermutigte. Nicht die damals bei uns hochgelobte Friedensbewegung brachte uns später dem Frieden näher, sondern der von uns verteufelte amerikanische Präsident Reagan sowie Papst Johannes Paul II, der seinen aufmüpfigen Landsleuten in Polen den Rücken stärkte.Roland Gröger, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab