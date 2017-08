Zum Bundestagswahlkampf:

Den Umfragen zufolge steuert die SPD auf ein Desaster zu, wie man es bisher nicht erlebt hat. Sie scheint das Schicksal der FDP zu ereilen. Als langjähriger Wähler fragt man sich, wie es dazu kommen konnte? Obwohl die SPD seit Jahren in Regierungsverantwortung ist, hat sie es nicht geschafft, ihre Errungenschaften wie den Mindestlohn oder die Rente mit 63 den Bürgern zu vermitteln. Auch mit dem neuen Kanzlerkandidaten Martin Schulz scheint keine Wende in Sicht.Meiner Meinung nach hat die Partei zu lange gezögert, sich auf einen Kandidaten festzulegen. Mit Schulz hat man einen aufgestellt, mit dem die meisten Menschen nichts anfangen können. Als EU-Politiker hat er sich sicher Ansehen erworben, in der Bundespolitik ist er relativ unbekannt. Dazu kommen noch Themen, bei denen jedem normal denkenden Bürger klar ist, dass diese nicht umsetzbar oder finanzierbar sind. Auch bei der Flüchtlingsproblematik hat die SPD offenbar den Faden zum Volk verloren. Die Menschen wollen keine weiteren Flüchtlingsstrom, der letzte hat Deutschland an seine Grenzen gebracht. Der Staat scheint dazu nicht kompetent genug, das Problem dazu im Griff zu bekommen.Wenn ich mir dann dazu die SPD-Abgeordneten in der Region anschaue, dann frage ich mich, wo diese ihren Beitrag in Berlin leisten? Wenn sie die meiste Zeit in der Heimat unterwegs sind, dann kann man in Berlin nicht Politik machen und Verantwortung übernehmen. Was mir aber auch Sorgen macht, ist - wenn man den Umfragen glauben darf - die Übermacht der CDU/CSU, die offenbar den Wahlsieg schon fest eingeplant hat. Eine Alleinregierung von Merkel und Seehofer wäre unserem Land bestimmt nicht dienlich und würde die Schere in unserer Gesellschaft weiter auseinandergehen lassen. Parteien wie die AfD oder die Linke sind für mich außen vor. Sie würden das Land relativ schnell herunterwirtschaften, wenn sie denn in die Verantwortung kämen.Hermann Stauber, 92533 Wernberg-Köblitz