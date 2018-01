Zu unserem Artikel "Pannen-BER fehlt Geld":

Die Lösung ist doch ganz einfach. Der BER wird von Frau Merkel als systemrelevant eingestuft, und schon fließt das Geld der Steuerzahler in Strömen. So war es in der jüngeren Vergangenheit und so wird es auch in Zukunft sein. Je mehr Steuergeld der Staat einnimmt, desto mehr wird auch verschwendet. Der nächste BER mit dem Namen Stuttgart 21 wartet bereits im Hintergrund.Ulrich Köber, 92637 Weiden