Zum angespannten deutsch- türkischen Verhältnis:

Da haben die Politiker mal auf den "Stammtisch" gehört (was sie sonst kaum machen): Denn was Sigmar Gabriel, in Absprache mit unserer Bundeskanzlerin, in Sachen Türkei unter anderem mit abgeschwächten Reisewarnungen und wirtschaftlichen Erwägungen wie Warnungen vor Investitionen verlauten ließ, ist schon starker Tobak. Um festgenommene Personen freizubekommen, muss man Diplomatie anwenden und nicht mit Fingerzeigen kommen, die deutsche Urlauber und Arbeiter betreffen.Dies alles nur, weil unsere Politiker vergessen haben, wie Diplomatie geht. Sie könnten es von unseren Nachbarländern lernen, die sich nicht so wie wir in die Nesseln setzen. Das deutsche Problem sind ein paar Bundestagsabgeordnete türkischer Abstammung, die ständig gegen ihr Herkunftsland arbeiten. Wenn ein Land schon auf das Reiseverhalten seiner Bürger Einfluss nehmen will, haben wir es schon weit gebracht. Am Ende brauchen wir noch ein Ausreisevisum für bestimmte Staaten, wie früher in der DDR angewandt.Wie sich Deutschland jetzt hervortut, will man vielleicht der neue Weltpolizist nach den USA werden. Besser wäre vielmehr Zurückhaltung gegenüber einem demokratisch gewählten Parlament und Präsidenten.Barbara Blöderl, 92726 Waidhaus