"Es gibt keine Wahlveranstaltung ohne das Thema Flüchtlinge, das auch viele Bürger umtreibt", stellt ein Leser fest. Und macht sich dazu folgende Gedanken:

Dabei trifft Deutschland und Europa das globale Phänomen von ca. 65 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, nur minimal. Denn 40 Millionen davon sind Vertriebene im eigenen Land. Hauptursachen für die Flucht sind bewaffnete Konflikte, Menschenrechtsverletzungen, Umweltbelastungen und Armut. Viele Menschen leiden unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, insbesondere solche, die Produkte für unseren verschwenderischen Konsum herstellen. Die meisten wissen durch die globalen Medien von unserem Leben in Wohlstand. Und weil die Möglichkeiten fehlen, ihre Situation aus eigener Kraft zu verbessern, machen sich viele auf den Weg, um menschenwürdige Lebensbedingungen zu finden. Wenn wir nicht ernsthaft die Lebensbedingungen in armen Ländern verbessern helfen und unser Gewinndenken bändigen, dann werden immer mehr Menschen sich auf den Weg in den Wohlstand nach Europa begeben.2015 kamen 890 000 Asylsuchende, 846 000 EU-Bürger und ca. 100 000 ausländische Studienanfänger nach Deutschland. 2016 waren es 280 000 Flüchtlinge und 2017 in den ersten acht Monaten 123 900. Beschämend ist, dass Flüchtlinge - im Gegensatz zu den EU-Bürgern - meist als Bedrohung unserer Kultur dargestellt und mit der Gefahr vor Überfremdung in Verbindung gebracht werden. Dabei sind es nicht die reichen Industrienationen, die den Großteil der weltweiten Fluchtbewegungen und Krisen zu schultern haben, sondern neun von zehn Flüchtlingen befanden sich 2016 in wirtschaftlich weniger entwickelten Ländern. Die Flucht ist für viele der letzte Ausweg, wenn Bleiben keine Alternative mehr ist.Angesichts dieser Fakten stellt sich uns exportorientierten reisefreudigen Deutschen doch die Frage: Ist es denn angemessen und noch zeitgemäß, wenn Bürger und Politiker Ängste schüren und sich gegen die Aufnahme von Asylanten, Flüchtlinge und Migranten wehren? Sie fördern damit fremdenfeindliche Gesinnung und die Angst vor Überfremdung. Im Interesse einer friedlichen und demokratischen Zukunft ist vehementer Widerstand gegen Fremdenfeindlichkeit gefordert, aber auch die Pflege unserer Willkommenskultur.Karl Weis, 71088 Holzgerlingen