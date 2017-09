Zur IAA und zur Förderung der E-Mobilität:

Ich bin sehr verwundert, dass ich noch nicht den sehr nahe liegenden Vorschlag einer effektiven Förderung gehört habe, indem man einfach die Mehrwertsteuer für diese E- Autos erlässt. Das wäre beim derzeit hervorragenden Steueraufkommen sicher kein Finanzproblem.Es sollte nämlich nicht sein, dass der Staat bei einem Projekt (E-Auto), das er mit 4000 Euro fördert, auch noch mitverdient.Beispiel: Ein BMW i3 oder ein Opel Ampera kosten jeweils rund 40 000 Euro. Zieht man den staatlichen Zuschuss von 4000 Euro von dieser Summe ab, dann bleiben noch 36 000 Euro erhalten. Darin sind 19 Prozent Mehrwertsteuer (= 5748 Euro) enthalten.Zieht man nun die 4000 Euro ab, bleiben immer noch 1748 Euro für den Staat übrig, für eine Sache, die er eigentlich fördern will. Bei den Photovoltaikanlagen macht er es ja vor.Ich habe mir eine Photovoltaikanlage für 27 000 Euro angeschafft und den vollen Mehrwertsteuerbetrag vom Finanzamt erstattet bekommen. So sollte es auch bei den E-Autos möglich sein. Es bräuchte keine Quote, die würde von selbst übertroffen werden, und es braucht keinen eigenen Finanztopf und keinen Zeitrahmen. Dies wäre für mich die nahe liegende und logische Förderung. Ich habe sie leider noch nie gehört, auch nicht im Rededuell der beiden Kanzlerkandidaten, und keine Partei hat dies in ihrem Wahlprogramm.Norwegen kann es doch auch, hier werden sogar die Mehrwertsteuer von 25 Prozent und die Anschaffungssteuer erlassen. Der Umwelt, den Abgasen und der Bevölkerung käme dies zugute. Das wären dann ein wirklich guter Kaufanreiz und eine echte Förderung.Hans Meindl, 92242 Hirschau