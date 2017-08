Zum Artikel "Unionswähler wollen Guttenberg":

Für mich gilt noch immer der Spruch unserer Eltern und Großeltern: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. In Bayern scheint das anders zu sein. Man geht beichten und ist das ganze Problem los. Was hat Karl-Theodor zu Guttenberg bisher geleistet, außer interessante Reden geführt zu haben? Er studierte Jura, machte die erste Staatsprüfung und keine weitere. Um in dem Fachgebiet arbeiten zu können, kann einen nur ein Doktortitel retten. Und der war erschwindelt! Ehrlich währt am längsten - gilt das nicht mehr?Hanns Meltzer, 92660 Neustadt/WN