"Eine Verhöhnung der Demokratie"

Zum G20-Gipfel in Hamburg:Ganz abgesehen davon, was sich im Hamburger Schanzenviertel unter dem Deckmantel der Meinungs- und Versammlungsfreiheit abgespielt hat, ist der Kommentar des linksautonomen Anwalts Andreas Beuth für alle Anwohner und Polizisten, aber auch für alle friedlichen Demonstranten mehr als ein Schlag ins Gesicht. Es ist ganz egal, wo demonstriert wird, solche Gewaltexzesse sind nicht zu akzeptieren.Beuths Aussage ("Wir als Autonome und ich als Sprecher der Autonomen haben gewisse Sympathien für solche Aktionen, aber bitte doch nicht im eigenen Viertel, wo wir wohnen. Also warum nicht irgendwie in Pöseldorf oder Blankenese?") ist eine Verhöhnung der Demokratie. Es heißt nichts anderes, als dass solche Aktionen zulässig sind in Vierteln, wo besser Betuchte wohnen. Wer so etwas fordert, hat den Boden des Grundgesetzes verlassen und gehört zumindest angezeigt wegen Aufruf zur Zerstörung und Plünderung.Adolf Wagner, 92637 WeidenWozu gibt es ein Vermummungsverbot?Es ist wirklich zum Schreien, es fällt einem nichts mehr ein, wenn man den Verlauf rund um den sogenannten politischen Gipfel der G 20 am Fernseher und in den Printmedien verfolgt hat. Was hat das mit Demonstration und dem Recht dazu zu tun, wenn 1500 vermummte, schwarz gekleidete Straftäter Hundertschaften hoch ausgerüsteter Polizeikräfte gegenüberstehen? Gegen wen wollen diese Kriminellen "demonstrieren"? Es liegt auf der Hand, dass hier ein politischer Event missbraucht wird, um ungestraft schwere und schwerste Straftaten verüben zu können..Man fragt sich zu Recht, wieso es zu diesen Eskalationen kommen konnte, obwohl die Polizeiführung im Zuge der Voraufklärung mit Sicherheit Kenntnis vom Ausmaß der geplanten Aktionen des sogenannten Schwarzen Blocks hatte und dementsprechend ein Polizeiaufgebot von insgesamt 20 000 Beamten inklusive Sondereinheiten vorhielt. Fanden keine Zugangskontrollen statt? Warum gab es, nachdem sich die Lage verschärft hatte, keinen koordinierten Zugriff von zwei oder drei Seiten? Wozu haben wir in Deutschland ein Vermummungsverbot bei Demonstrationen, wenn es nicht durchgesetzt wird? Warum werden nicht Erkenntnisse aus anderen Ländern analysiert oder ausgetauscht?Fazit: Unser Rechtsstaat mit seinen Exekutiv-Organen ist nicht in der Lage, Situationen wie diese in den Griff zu bekommen, geschweige denn die Bevölkerung ausreichend zu schützen. So werden auch beim nächsten Mal Anwohner ihre Fenster vernageln müssen und für die Dauer der Ereignisse wegfahren, um kein Opfer der Gewalt zu werden. In den Hintergrund tritt der verursachte finanzielle Schaden, die Allgemeinheit wird haften. Ist es denn den Aufwand wert, einen ach so wichtigen Gipfel in einer Großstadt durchzuführen, dessen Ergebnis aus einem sogenannten "gemeinsamen Abschlusspapier" besteht, einer Absichtserklärung, an die sich keiner halten muss?Ein Kabarettist hat kurz nach Beginn der Gespräche der 20 (Ohn-)Mächtigen den Vorschlag gemacht, den Gipfel doch aus Sicherheitsgründen auf einer vom Land aus nicht erreichbaren Hallig in der Nordsee abzuhalten. Dies würde eine gigantische Minimierung der Sicherheitsaufwendungen bedeuten und wäre durchaus ein Ansatz für eine Überlegung in diese Richtung.Reinhard Moeller, 92637 WeidenChaoten wollen, "dass Staat in die Knie geht"Anscheinend haben diese geldverwöhnten Krawall- und Schlägertrupps aus ganz Europa so viel Zeit, dass sie sich ihre Freizeit mit der Verwüstung einer ganzen Stadt aus purer Zerstörungswut und Langeweile gestalten können. Es muss immer erst was passieren, bis die Politik in die Gänge kommt. Jeder normal denkende Bürger dieses Landes konnte vorausahnen, was da auf die Polizei in Hamburg zukommt. Die ewigen Verharmloser der linken Gefahr, allen voran der Sozi-Oberbürgermeister Olaf Scholz, haben endlich mal gezeigt bekommen, wie weit Teile der Bevölkerung in Respektlosigkeit gegenüber unseren Ordnungshütern gefallen sind.Ich will auch keinen Polizeistaat. Aber die Leute, die das straffe Vorgehen der Polizei in Hamburg erst kritisiert haben, sind die Gleichen, die dann fragen, wo die Polizei ist, wenn der Pöbel an ihr Eigentum heran will und blinde Zerstörungswut sich entlädt. Jetzt, nach dem "Bürgerkrieg" in Hamburg, sucht Justizminister Heiko Maas im Ausland Hilfe, um die Straftäter zu finden und fordert, dass so ein G20-Gipfel nicht mehr in einer Großstadt stattfinden dürfe. Was für eine jämmerliche Aussage. Genau das wollen diese Chaoten: dass der Staat in die Knie geht und die Typen das als Erfolg feiern können. Die einzige Sprache, die diese Idioten verstehen, ist die Sprache des Knüppels.Es gibt in Deutschland ein Vermummungsverbot! Dieser Schwarze Block hätte gleich am Anfang eingekesselt werden müssen. Dann einen nach dem anderen festnehmen, Personalien feststellen und für 30 Tage in Arrest schicken, bis der Papi aus dem Ausland nach seinem Sprössling sucht. Dann gleich zur Kasse bitten, um die Schäden, die jetzt die Steuerzahler bezahlen müssen, wenigstens teilweise zu decken. Hinterher wundert sich die Politik, dass die Rechten so großen Zulauf haben.Die politische Mitte muss endlich mal wieder zeigen, wer in diesem Rechtsstaat das Sagen hat. Es sind die gewählten Volksvertreter (Schuldigen), die endlich diese Schmusepolitik mit Links- und Rechtsradikalen und Straftätern in diesem Land beenden müssen.Reinhard Kastner, 95666 Mitterteich

