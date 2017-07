"Wahrheit werden wir nie erfahren"

Zur Ablösung von Kardinal Gerhard Ludwig Müller:Nach seiner Absetzung als Leiter der Glaubenskongregation möchte Kardinal Gerhard Ludwig Müller weiterhin "die Wahrheit verkünden", so hieß es in dieser Zeitung. Diese Aussage kann doch nur ein Witz sein. Ich erinnere an seine sogenannte Würsteldosen-Affäre. Da wurden bei einer Razzia laut Bild-Zeitung ca. 20 000 Euro Bargeld in einer Schublade des Büros der Glaubenskongregation gefunden. Es wurde nie geklärt, ob diese Summe ordentlich verbucht war, wie hoch der genaue Betrag war und welche Leistungen mit diesem Geld verrechnet werden. Die einzige Aussage dazu war: Kardinal Gerhard Ludwig Müller hat mit dieser Angelegenheit nichts zu tun.Noch brisanter ist eine Meldung über eine Sex-Affäre im Vatikan. Am 1. Juli berichtete der Weltspiegel über Sexorgien eines Sekretärs von Kardinal Coccopalmiero. Die Vorgänge sollen sich monatelang in einer Wohnung in der obersten Etage der Glaubenskongregation abgespielt haben, bis sie von der vatikanischen Gendarmerie aufgedeckt wurden. Bei diesen Orgien waren jede Menge Drogen und Alkohol im Spiel. Der verantwortliche Kardinalsekretär wurde in einem so benebelten Zustand angetroffen, dass er zur Entgiftung in ein Krankenhaus musste. Wenn so etwas im eigenen Obergeschoss monatelang geschieht, dann muss doch auch der Leiter dieses Hauses davon erfahren haben!Dazu gibt es noch eine Vorgeschichte: Im Jahre 2015 veröffentlichte Gianluigi Nuzzi in seinem Buch "Alles muss ans Licht" viele Internas aus dem Vatikan. Darin beschreibt er auch die Zahlungen für Beraterverträge in Höhe von bis zu 15 000 Euro. Die Gegenleistung sind Freundschaften mit sexuellem Hintergrund. Der überführte Sekretär führte ein luxuriöses Leben, das eigentlich nur hohen Prälaten zugestanden wird. Die deutschsprachigen Katholiken finanzieren mit ihren Kirchensteuergeldern einen wesentlichen Teil der Ausgaben des Vatikans. Wir zahlende Laien erwarten, dass für die Finanzen des Vatikans dieselben Regeln und sittlichen Werte gelten, die die katholische Kirche nach außen vertritt. Wir haben ein Recht, zu erfahren, was mit dem Geld, das nach Rom überwiesen wird, geschieht. Gerhard Ludwig Müller hätte eine Aufgabe, dem nachzugehen. Aber die Wahrheit werden wir nie erfahren.Franz Gerl, 92224 AmbergDas "war genau seine Vorgehensweise"Mit großer Empörung lese ich von Kardinal Gerhard Ludwig Müller: "Diesen Stil kann ich nicht akzeptieren." Auch als Bischof könne man mit Leuten nicht so umgehen. Interessant: Was Kardinal Müller jetzt dem Papst unterstellt, war genau seine Vorgehensweise als Bischof in der Diözese Regensburg. Als damals 60-jähriger Pfarrer habe ich im Jahr 2004 an mir selber erfahren, mit welch herrschaftlicher, völlig unsozialer Gewalt er mit mir und anderen umging. Der gesamte Verlauf der Auseinandersetzung ist auf der Homepage des AKR (Aktionskreis Regensburg) zu finden.Mit einer gewissen Erleichterung stelle ich fest: Würde Kardinal Müller mit einem Fünkchen Gewissen und Charakter bald bei Papst Franziskus, bei vielen anderen und auch bei mir - persönlich in aller Form - um Entschuldigung bitten für seine Überheblichkeit und sein Verhalten damals wie heute, könnten wohl viele aufatmen.Hans Trimpl, Pfarrer i. R., 94366 Perasdorf"Zum Lehrmeister über Papst erhoben"Nachdem Kurienkardinal Müller wiederholt den Reformkurs des Papstes öffentlich angeprangert hat, war seine Entlassung längst überfällig, sagen die Einen. Andere, wie der frühere, selbstbewusste Vorsitzende des Landeskomitees der Katholiken in Bayern, Albert Schmid, sprechen von personalpolitischen Brachial-Maßnahmen. Schmid ist schockiert über die Ablösung des mit ihm befreundeten Chefs der Glaubenskongregation (ehemals Inquisition). Dabei war es doch eine ganze Reihe von Lehrern und Schülern des Papstes Benedikt, die gegen Ende seiner Amtszeit noch dafür sorgte, dass ein Erzkonservativer wie Müller dieses Amt übernimmt, das Benedikt von 1982 bis zu seiner Papstwahl 2005 selbst inne hatte.Zwischen Franziskus und Müller gab es überdeutliche kirchenpolitische Differenzen: Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene, Zulassung von Frauen in Kirchenämtern, traditionelle katholische Familienpolitik, Umgang mit und Aufklärung von Missbrauchsfällen (Domspatzen, Riekofen), Kurienreform gegen Korruption und Misswirtschaft (Bischof van Elst). Das Fass zum Überlaufen brachte Müller allerdings, weil er sich durch Belehrungen und anmaßende Interpretationen des Papstamtes wiederholt zum Lehrmeister über den Papst erhob. Dabei hatte er noch 2015 in einem "Zeit"-Interview devot und dienstbeflissen gesagt: Das Wichtigste sei, dem Heiligen Vater in seinem Lehramt dienen.Der Theologe Hans Küng nannte Müller einst einen "bornierten Scharfmacher" und eine "katastrophale Fehlbesetzung" dieses wichtigen Amtes. Anmaßend, borniert und respektlos ist die Kritik des Pullenreuther Pfarrers Waleszczuk. Er unterstellt dem argentinischen Papst Franziskus fehlende Kompetenz, um "die Lage der Kirche in der Welt von heute umfassend zu verstehen" und mangelnde theologische Kenntnisse. Müller aber lobt er als "brillanten Theologen". Wer auf solch diffamierende Weise den Heiligen Vater kritisiert, nur weil er als Pfarrer in Pullenreuth Doktortitel in Theologie und Soziologie trägt, der sollte sich ernsthaft Sorgen um Kirche und Gesellschaft machen.Karl Weis, 71088 Holzgerlingen"Vielleicht wird es menschlichere Kirche""Dieser Papst ist ein Wunder", um die Worte aus einem Zitat des aktuellen Missio-Heftes zu benutzen. Unser ehemaliger Bischof Müller ist mir schon im Bistum Regensburg als sehr konservativer und dogmatischer Mann aufgefallen - und nicht nur mir. Immerhin ist er ja Kirchendogmatiker. Definition: Unter einem Dogma versteht man eine feststehende Definition oder eine grundlegende, normative Lehraussage, deren Wahrheitsanspruch als unumstößlich festgestellt wird. Glaube und Dogma ist ein Widerspruch per se. Glaube ist Erfahrung und nicht etwa eine normative Lehraussage. Durch den Dogmatismus in der Kirche werden überholte Vorschriften als unumstößlich hochstilisiert, wie etwa die Verweigerung der Kommunion der geschiedenen und wiederverheirateten Paare. Was hat es für einen Aufstand in der Amtskirche gegeben, als Papst Franziskus dies gelockert hat! Vielleicht wird nun eine Ära eröffnet, in der nun endlich auch Schluss ist mit der Frauenfeindlichkeit in der Amtskirche.Papst Franziskus hat Maria Magdalena nun offiziell als Apostelin anerkannt. Die Frauen der katholischen Kirche haben es satt, ihre Berufung nicht leben zu können. Es könnte sich ein Weg auftun, dass Frauen wenigstens als Diakonin zugelassen werden können. Unter Kardinal Müller wäre das sicherlich nicht möglich geworden. Er hätte irgendein Dogma dagegengehalten. Ich persönlich freue mich sehr auf die weitere Entwicklung der katholischen Kirche mit Papst Franziskus. Vielleicht wird es eine menschlichere Kirche, in der sich die Menschen wieder verstanden und angenommen fühlen in ihrer jetzigen Lebenswelt, so wie Jesus es vorgelebt und gepredigt hat, ganz ohne Dogmen.Ulrike Prucker-Pöllath, 92670 Windischeschenbach