"Opfer, die zu Täter wurden"

Zum Schlussbericht zu den Missbrauchsvorfällen bei den Regensburger Domspatzen:So, nun ist er heraus, der Schlussbericht. Ich als langjähriger Schüler des Beschuldigten Z. möchte jetzt den Blickwinkel gerade auf ihn ändern. Eines vorab: Es gibt nichts zu relativieren oder zu beschönigen. Der Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen ist eine Straftat und gehört mit aller Härte des Gesetzes verfolgt.Aber was in dem Schlussbericht, der zeitliche Mängel aufweist, außer Acht gelassen wird, sind die überaus großen Verdienste von Z. im östlichen Landkreis nach dem Verbüßen seiner Strafe in den 1960er Jahren bis zu seinem Tode. Viele der Musiker dort haben, wie ich, ihr ganzes Können ihm zu verdanken.Und hier befindet sich der erste Haken in dem Bericht. Es heißt dort, dass die Taten des Z. von 1939 an stattfanden. Gleichzeitig heißt es, er wäre zu dieser Zeit im Krieg gewesen. Auch suggeriert der Bericht, dass Z. bis 1982 im "Exil" in der Schweiz gewesen sei, obwohl er nachweislich ab Mitte der 1960er Jahre in Eslarn und in Moosbach wirkte.Was in dem Bericht oberflächlich ganz kurz angerissen, aber nicht vertieft wurde, ist in meinen Augen die Tatsache, dass Z. und wahrscheinlich die meisten seiner Mittäter Opfer waren, die zu Tätern wurden. Ist es nicht möglich, dass bei ihm eine posttraumatische Störung vorlag und die Taten nicht passiert wären, wenn sie erkannt und behandelt worden wäre?Z. wurde als Kind selber missbraucht, wurde wahrscheinlich gegen seinen Willen in das Priesterseminar gesteckt und musste von 1939 bis Kriegsende die Schrecken und Leiden des Krieges und der anschließenden Gefangenschaft ertragen. Wer von uns kann sich in dieses Szenario hineinversetzen? Im Krieg verlor er sogar ein Bein. Oft, das habe ich in Erinnerung, hat er uns Schülern unter Tränen von den traumatischen Erlebnissen im Krieg berichtet. Leider wurde die Wissenschaft erst durch die Folgen des Vietnam-Krieges auf dieses Krankheitsbild aufmerksam. Inzwischen gibt es hier gute Therapie-Möglichkeiten.Aber leider sind die Vorfälle passiert, und leider kann sich das frühere Opfer und der spätere Täter Z. im Gegensatz zu seinen Opfern nicht mehr zu den Taten und Vorwürfen äußern, da er 1983 verstorben ist.Mein Anliegen mit diesem Leserbrief ist nicht, das zu verharmlosen, was er getan hat, sondern die Taten und den Täter von zwei Seiten zu sehen. Es gab auch in der Politik Leute, die Steine auf Polizisten warfen und deren Gesundheit aufs Spiel setzten und später dann trotzdem gute Arbeit leisteten.Wieso ist es nicht möglich, neben den Taten von Z. seine Leistungen zu sehen und sich zu fragen, warum dies alles so passiert ist?Hans-Josef Völkl, 92709 Burgtrewitz"Brutale Gewalt" in der SchuleAls ich vor Jahren von den Anschuldigungen gegen Schule und Internat der Domspatzen hörte, hoffte ich inständig, das würde nicht den Tatsachen entsprechen. Meine Tante, eine Mallersdorfer Schwester, arbeitete viele Jahre im Musikgymnasium als Krankenschwester. Wir haben sie dort öfter besucht, und ich dachte, das wäre eine hochklassige Einrichtung.Doch erzählte sie auch, dass Kinder ohne ersichtliche Erkrankung zu ihr gekommen und traurig gewesen seien. Sie sah es als Trostpflaster, das sie suchten. Sicher kann es sich um Heimweh gehandelt haben aber es zeigt auch, dass es mit der Liebe dort schlecht bestellt war. Ich glaube, meine Tante war die einzige Frau als Ansprechperson und war Mutterersatz in einer kalten Welt.Zu dem Sprichwort "Ein trauriger Vogel singt nicht". Kinder sind keine Vögel und können von der Freiheit eines Vogels nur träumen. Zu Generalvikar Michael Fuchs. Ich wage zu sagen, da wir Meinungsfreiheit haben: Er wusste wohl, was richtig gewesen wäre. Aber hätte er gegen einen autoritären Vorgesetzten eine Chance gehabt? Nie kam ich zu Amt und Würden. Ich war zeitlebens ein Rebell, ich habe mich gegen jegliches Joch von Ungerechtigkeit meinerseits und auch für meinen Nächsten gewehrt und eingesetzt, besonders wenn er schwächer war als ich. Dafür habe ich mir viele Watschn eingefangen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Hätten die Verantwortlichen damals nicht zugeschaut, wäre viel Leid erspart geblieben.Wären die Untergebenen des Herrn Bischof nicht uneingeschränkt so gehorsam gewesen, hätte es bei der Aufarbeitung wesentlich weniger Enttäuschung vonseiten der Opfer gegeben. Ja, das waren die Fehler, von denen der Herr Generalvikar spricht. Sicher wären Sie in der Verbannung gelandet. Das wollten Sie nicht. Ich selber habe diese brutale Gewalt während meiner Schulzeit erlebt, weniger am eigenen Leib, aber ich habe gesehen, wie Kinder mit Striemen die Schule verließen. Ich habe davor ihre erbärmlichen Schreie gehört, als wären sie in der Folterkammer gewesen. Auch das schmerzt mich noch heute und deshalb schreibe ich diesen Brief.Ja, es waren kirchliche Würdenträger. Ich versuche immer noch zu vergeben und bete für die Täter immer wieder mal. Ich liebe meine katholische Kirche. Fühle mich als guter Christ in all meiner Eingeschränktheit. Aber das musste ich jetzt sagen!Maria Lacher-Öller, 92548 Schwarzach