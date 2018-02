Wien. Nach dem Skandal um ein Burschenschafts-Liederbuch mit antisemitischen Texten ist ein Spitzenpolitiker der rechtsgerichteten Regierungspartei FPÖ zurückgetreten. Udo Landbauer (31) hatte als Spitzenkandidat der Partei bei den Landtagswahlen in Niederösterreich am Wochenende ein Mandat gewonnen. Er lege dieses und alle anderen politischen Ämter nieder, teilte er am Donnerstag mit. Landbauer war Vizepräsident der Burschenschaft Germania. Die Existenz des Liederbuchs mit antisemitischen und rassistischen Texten wurde in der vergangenen Woche publik.