Friedlich sieht anders aus. Die AfD lässt es beim Parteitag zwar nicht zum großen Knall kommen. Aber die Konflikte sind für alle spürbar. Einer greift frontal an.

Hannover. Der AfD-Parteitag plätschert stundenlang emotionslos vor sich hin. Es geht um Kleingedrucktes, um prozedurale Fragen. Dann kochen am Samstagabend die Gefühle hoch. Und die AfD macht ihrem Ruf als Überraschungspartei alle Ehre. Am Ende stehen mit Jörg Meuthen und Alexander Gauland zwei Männer an der Spitze, die dem rechtsnationalen Flügel gewogen sind. Die meisten Streitigkeiten werden diesmal in kleinen Kungelrunden ausgetragen. Nur der Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke greift frontal an. Als sich die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel, als Beisitzerin im Bundesvorstand bewirbt, tritt er ans Mikrofon: "Die AfD ist so ein bisschen kritisch, was Machtakkumulation angeht", sagt er. Weidel hatte für das Parteiausschlussverfahren gegen ihn gestimmt. Sie zuckt kurz zusammen, pariert den Angriff relativ geschickt und wird mit 69 Prozent auf ihre alte Position gewählt.Meuthens Wiederwahl zum Vorsitzenden geht relativ glatt durch. In seiner Bewerbungsrede feuert er eine verbale Breitseite gegen SPD und Grüne ab. "Ich bin bürgerlich bis ins Mark. Und wenn die Roths und Stegners und wie diese ganzen bildungsfernen Deutschlandabschaffer auch alle heißen, das spießig finden, dann ist es mir auch ein Adelstitel ein Spießer zu sein", sagt Meuthen. Dafür gab es donnernden Applaus.Der Berliner Landesvorsitzende Georg Pazderski kandidiert für den Posten des gleichberechtigten Co-Vorsitzenden. Da meldet sich eine Überraschungskandidatin. Die schleswig-holsteinische Landeschefin Doris von Sayn-Wittgenstein, erst seit 2016 AfD-Mitglied. Sie hält eine Rede voller Pathos, lobt die neue "patriotische Richtung" der AfD. Nach zwei Wahlgängen ohne klare Mehrheitsverhältnisse zieht sie ihre Kandidatur zurück. Manche fragen sich nun, ob sie vielleicht nur als "Platzhalterin" für den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Alexander Gauland (76), diente, der danach antritt.Gegen Gauland anzutreten - da rechnet sich Pazderski kaum Chancen aus und zieht seine Kandidatur zurück. Gauland wird ohne Gegenkandidaten gewählt. Einige Vertreter des bürgerlich-gemäßigten Lagers, das durch den Abgang der früheren Parteichefin Frauke Petry schon geschwächt war, können ihre Enttäuschung kaum verbergen. Doch niemand wagt es, das Duo Gauland/Meuthen offen zu kritisieren.Meuthen freut sich. Er scherzt, lacht. Dass ihn relativ viele Delegierte nicht mehr an der Spitze haben wollten, quittiert er mit einem Schulterzucken. Gegenstimmen seien völlig normal. "Wir sind ja nicht bei der SPD." Für Pazderski gibt es am Schluss noch einen Trostpreis. Er wird Partei-Vize, zusammen mit Albrecht Glaser und dem ehemaligen SPD-Mitglied Kay Gottschalk.