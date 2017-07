São Paulo. Bei Ausschreitungen am ersten Tag eines Generalstreiks sind in Venezuela mindestens zwei Demonstranten getötet und weitere Menschen verletzt worden. Der Generalstreik wurde am Donnerstag fortgesetzt. Der Oppositionsführer Henrique Capriles sprach via Twitter von drei Toten bei den Protesten am Mittwoch. Seit Anfang April sind bei den Anti-Regierungsprotesten bereits mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen.

Das Oppositionsbündnis MUD hatte zu dem Generalstreik aus Protest gegen die von Präsident Nicolás Maduro geplante Verfassungsreform aufgerufen. Am Sonntag will Maduro die 545 Mitglieder einer verfassungsgebenden Versammlung wählen lassen. Die Opposition wirft dem Präsidenten vor, er besetze die Versammlung nahezu ausschließlich mit seinen Anhängern, um das Parlament zu entmachten und sich "diktatorische Vollmachten" zu sichern. Schon jetzt regiert Maduro mit Sonderdekreten am Parlament vorbei. Seit Anfang 2016 stellt die Opposition die Mehrheit im Parlament. Unterdessen verschärften die USA die Sanktionen gegen Regierungsvertreter und hochrangige Funktionäre. Mögliche Vermögen von 13 Persönlichkeiten würden in den USA eingefroren, teilte Finanzminister Steven Mnuchin in Washington mit. US-Unternehmen sei es zudem künftig verboten, mit ihnen Geschäfte zu machen.