Die Gegner in Schockstarre, die Sozialisten huldigen Hugo Chávez am Grab. Wo früher Putsche gemacht wurden, versucht Nicolás Maduro in Venezuela mit einer "Volksversammlung" die Revolution zu retten. Seine unbeugsame Gegnerin entmachtet er.

Ich stelle fest, dass in Venezuela ein Putsch gegen die Verfassung in vollem Gange ist. Ich werde weiter kämpfen für die Venezolaner, für ihre Freiheiten und ihre Rechte, bis zum letzten Atemzug. Luisa Ortega Díaz, Venezuelas abgesetzte Generalstaatsanwältin

Caracas. Da stehen sie Seit' an Seit', recken die rechte Faust, halten Bilder von Hugo Chávez hoch. Ganz vorn Delcy Rodríguez, die knallharte Ex-Außenministerin von Präsident Nicolás Maduro, im roten Hosenanzug. Seine Vertraute, die nun eine Mission hat: die Revolution retten. In Venezuela putscht die Regierung gegen die eigene Verfassung - mit einem scheindemokratischen Akt, für viele ein Putsch auf Raten. Seit Freitag überschlagen sich die Ereignisse, am Sonntag kommt es zu einem Militäraufstand in einer Kaserne in Valencia, 170 Kilometer westlich von Caracas, der offensichtlich schnell niedergeschlagen wurde. Aber es brodelt im Land mit den größten Ölreserven.Rodríguez ist die Vorsitzende einer 545 Mitglieder umfassenden "Volksversammlung", in der aber nur ein Teil des Volkes sitzt, die Anhänger der Sozialisten. Das von der Opposition dominierte Parlament ist entmachtet. Maduros Volksversammlung ist die neue Staatsgewalt. Die legt gleich los. Am Samstag fährt Militär am Sitz der schärfsten Widersacherin in den eigenen Reihen vor, die viele gerne im Gefängnis schmoren sehen würden. Generalstaatsanwältin Luisa Ortega, lange an der Seite der Chavistas, geißelt das Gremium - es führe in die Diktatur. In der ersten Arbeitssitzung wird Ortega Díaz am Samstag abgesetzt. Ihre Konten werden eingefroren und sie darf das Land nicht verlassen. Maduro wird zum Paria des Westens, aber Länder wie China und Russland halten zum Zorn der USA ihre Hand über ihn. China investiert Milliarden und bekommt dafür Öl. "Venceremos" ("Wir werden siegen"), lässt Maduro wissen.Offiziell soll die Versammlung die Verfassung reformieren, aber erst einmal geht es um anderes. Die Immunität bisheriger Abgeordneter, die Proteste auf der Straße organisiert haben, könnte rasch aufgehoben werden. Maduro sprach bereits von reservierten Gefängniszellen. Zur Inthronisierung werden große Porträts mitgebracht. Von Simón Bolívar, dem Befreier von der spanischen Kolonialmacht, und Hugo Chávez, dem Begründer des Sozialismus-Projekts. Die Opposition hatte die Bilder 2016 entfernt. Nun hängen sie wieder.Ein Rezept zur Lösung der dramatischen Krise hört man von Maduro dagegen nicht. Wer an der Müllkippe Bonanza bei Caracas vorbeifährt, sieht Menschen, die mit Geiern um Essensreste im Müll streiten. Im Land mit den größten Ölreserven werden über das Internet Hilferufe nach Medikamenten abgesetzt, die Kindersterblichkeit steigt rasant. "Sie interessiert mehr die Geste, die Bilder von Chávez wieder in der Nationalversammlung aufzuhängen, als die schreckliche Krise des Landes zu lösen", meint der bekannte Schriftsteller Leonardo Padrón.Caracas, nach dieser Stunde null, sieht so aus: Die Sozialisten obenauf, eine resignierte, über die Taktik streitende Opposition, die erstmal nicht mehr demonstriert. Ihr trauen viele genauso wenig, da deren Parteien vor Chávez für Korruption und Elitenpolitik standen. Die Inflation, die höchste der Welt, explodiert derart, dass der monatliche Mindestlohn im Juli von 65 021 auf 97 531 Bolivares angehoben werden musste. Das sind aber auch nur noch 6,50 Dollar. Nach dem Start der Verfassungsgebenden Versammlung ist der Dollarkurs explodiert. Ein Nebeneffekt: Für einen Dollar kann man dieser Tage 3000 Liter Benzin tanken, kein Scherz.Viel ist nun vom zweiten Kuba die Rede, aber eigentlich ist es ein Land in Anarchie mit Mafia-ähnlichen Strukturen. Völlige Unsicherheit, auf Friedhöfen werden sogar Grabsteine gestohlen, um sie zu Geld zu machen. Und für ein Handy werden Menschen getötet. Um treue Anhänger in den Armenvierteln, die dank lange sprudelnder Öleinnahmen erstmals eine Anerkennung und Aufwertung erfuhren, bei der Stange zu halten, gibt es das "Carnet de Patria", eine Art "Ich halte zu Maduro"-Ausweis: Wer seine Unterstützung zusichert, bekommt stark vergünstigte Lebensmittelpakete, während die Gegner stundenlang vor oft leeren Supermärkten Schlange stehen.