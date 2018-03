Stuttgart. Unzureichende Internetversorgung in Deutschland bremst nach Ansicht des Hausärzteverbandes die Digitalisierung im Gesundheitswesen aus. "Das ist als wolle man Autofahren, aber ohne Straße", sagte der Bundeschef des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt der Deutschen Presse-Agentur. Die Politik habe das Problem seit Jahren vor sich hergeschoben. Er setze große Hoffnung auf den neuen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Von der Digitalisierung erwartet Weigeldt eine bessere Kommunikation zwischen Ärzten, Patienten und Krankenkassen sowie einen Abbau von Bürokratie. Als erfolgversprechendes Projekt nannte er die Digitalisierung der medizinischen Fachangestellten: Diese könnten die bei ihren Hausbesuchen erhobenen Patienten-Daten dem Praxisarzt elektronisch übermitteln und ihn so entlasten. Doch viele Wünsche blieben mangels durchgängiger Internet-Infrastruktur noch offen. So etwa ein elektronischer Medikationsplan, auf den Arzt und Apotheker Zugriff haben. Nach Weigeldts Ansicht gehört die Zukunft eher der elektronischen Patientenakte als der elektronischen Gesundheitskarte. Die Akte soll alle relevanten Gesundheitsdaten enthalten - also mehr als die Karte - und ähnlich wie beim Online-Banking für Patienten und Ärzte einsehbar sein. Allerdings fehlten noch klar definierte Vorgaben, wie diese konkret aussehen soll, bemängelte Weigeldt.