Um nicht abgeschoben zu werden, bezichtigen sich Flüchtlinge, Straftaten in ihrer Heimat begangen zu haben - auch Tötungsdelikte sind dabei nicht selten. Doch halten die Geständnisse den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft stand?

München. Zahlreiche Flüchtlinge in Bayern versuchen mit Geständnissen und Selbstbezichtigungen zu Straftaten in ihrer Heimat eine mögliche Abschiebung zu verhindern. Das Justizministerium und der Generalstaatsanwalt in München sprechen von "mindestens 150 Fällen zwischen Sommer 2016 und April 2017" in der Landeshauptstadt. Allein bei der Staatsanwaltschaft München I sind demnach mehr als 40 Strafanzeigen eingegangen, in denen Asylbewerber Tötungsdelikte im jeweiligen Herkunftsland gestanden haben. Besonders häufig geben Asylbewerber zudem an, politischen Gruppierungen wie etwa dem IS anzugehören. Die Staatsanwaltschaft München I geht von gut 50 derartigen Mitteilungen pro Monat aus, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt.Einer Überprüfung durch die Staatsanwaltschaften halten die Geständnisse und Selbstbezichtigungen bisher nicht stand. "Die von den bayerischen Staatsanwaltschaften durchgeführten Überprüfungen haben bislang nicht zur Annahme eines hinreichenden oder gar eines dringenden Tatverdachts geführt", teilte das bayerische Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ohne einen entsprechenden Tatverdacht kann weder Anklage erhoben oder ein Haftbefehl erlassen werden. Erst vor wenigen Tagen durchsuchte die Polizei in Freyung (Kreis Freyung-Grafenau) eine Asylbewerberunterkunft, weil mehrere der Bewohner angegeben hatten, dass sie in ihrer Heimat Straftaten begangen hätten. Zur Überprüfung dieser Aussagen hatte die Staatsanwaltschaft Passau Durchsuchungsbeschlüsse beantragt, etwa 130 Polizisten waren dazu im Einsatz.Bei einer Abschiebung sollten nach Ansicht von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Flüchtlinge möglichst nicht mehr direkt aus der Schule abgeholt werden. "Solche Maßnahmen in einer Schule sind eine absolute Ausnahme und werden auch weiterhin eine absolute Ausnahme bleiben", sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung" (Samstag). Am Mittwoch hatten Polizisten versucht, den 20-jährigen Flüchtling Asef N. aus einer Nürnberger Berufsschule zu holen, um ihn abzuschieben. Daraufhin hatte es Tumulte gegeben.Kritik gibt es unterdessen am für Asylverfahren zuständigen Personal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Wie die "Nürnberger Nachrichten" (Samstag) unter Berufung auf einen internen Bericht der Behörde schrieben, haben dort 454 Entscheider keine relevante Weiterbildungsmaßnahme absolviert. Damit seien etwa 15 Prozent der 3033 Entscheider, die zwischen dem 1. August 2015 und dem 1. März 2017 beim BAMF anfingen, "ohne Qualifizierung". Die Vorsitzende des Rechtsausschusses im Bundestag, Renate Künast (Grüne), rief die Behörde auf, die Qualifizierung zu verbessern. "Kurzfristige Schulungen reichen dafür nicht aus."