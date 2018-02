In der Altenpflege in Deutschland liegt vieles im Argen. In einigen Bereichen stellten Prüfer aber auch Verbesserungen fest. Für mehr Transparenz soll ein neuer Pflege-TÜV sorgen, doch der lässt auf sich warten.

Hygienisch unzulänglich

Berlin. Schlecht versorgte Wunden, zu wenig Hilfe beim Essen, unzureichende Beatmung: Zehntausende Pflegebedürftige werden in Deutschlands Heimen Opfer mangelhafter Betreuung. In einigen zentralen Bereichen hat sich die Qualität der Pflege binnen weniger Jahre sogar verschlechtert, wie ein am Donnerstag in Berlin präsentierter Qualitätsbericht der Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDK) zeigt. Trotz insgesamt guter Ergebnisse gebe es "Fehlentwicklungen", sagte Gernot Kiefer vom Vorstand des Kassen-Spitzenverbands.So bekam rund jeder vierte Bewohner, der 2016 eine Wundversorgung brauchte, diese nicht ausreichend oder hygienisch unzulänglich. Drei Jahre zuvor war es nur rund jeder fünfte. Hier gebe es großen Handlungsbedarf, sagte Kiefer. Bei jedem vierten Bewohner wurde das Gewicht nicht kontrolliert, obwohl Gefahr für Gewichtsverlust bestand und sich die Pfleger dann nicht extra um Essen und Trinken kümmern. 2013 war dies nur jeder zehnte.Leichte Verbesserungen gab es bei der Vorbeugung vor Druckgeschwüren. Allerdings wurde dies weiter in jedem fünften Fall, in dem es nötig gewesen wäre, versäumt. 12,3 Prozent der Bewohner, die Hilfe bei Arzneien brauchen, bekamen falsche oder nicht sachgerechte Medikamente. Der Anteil der Heime, die speziell vor Stürzen vorbeugen, stieg von 86 auf 92 Prozent.Fast jeder zehnte Bewohner (8,9 Prozent) bekam zuletzt Bauchgurte oder andere freiheitsentziehende Maßnahmen verabreicht - nach 12,5 Prozent 2013. Auch ambulant werden Betroffene regelmäßig Risiken unzureichender Pflege ausgesetzt. So wurde bei jedem vierten künstlich beatmeten Pflegebedürftigen die Beatmung nicht sachgerecht durchgeführt oder dokumentiert.Mehr als jeder dritte Pflegedienst wies bei Prüfung der Abrechnungen mindestens eine Auffälligkeit auf, fast sieben Prozent sogar häufige Auffälligkeiten. Auch MDK-Geschäftsführer Peter Pick sprach von existierenden Problemen. Er betonte aber, oft werde die Pflegequalität durchweg negativ dargestellt. Das sei ein "Zerrbild". Kiefer räumte ein, dass sich der neue Pflege-TÜV mit einem besseren Notensystem weiter verzögert. Die Noten des alten gelten als viel zu gut und wenig aussagekräftig.