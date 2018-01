Mehr Sozis gegen Groko

Viele Jusos wollen mit aller Macht eine Groko verhindern. Und trommeln für Parteieintritte. Offenbar mit Erfolg. Die Neuen sollen helfen, beim Mitgliederentscheid gegen ein Bündnis mit der Union zu votieren. Unterdessen macht die Union erste Angebote

Alois Karl in der Arbeitsgruppe für Finanzen Alois Karl nimmt für die CSU an den Koalitionsverhandlungen in Berlin teil. Der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Amberg freue sich über die Berufung in die Arbeitsgruppe, die sich mit den Themen Finanzen und Steuern befasst. Karl ist der einzige Haushaltspolitiker der Fraktion in diesem Gremium, das voraussichtlich CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer leitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Karl sei überzeugt, dass das Ergebnis der Sondierungsgespräche eine gute Basis für weitere, detailliertere Verhandlungen sei. Ein Ziel sei, die Mittel zur Unterstützung der Familien zu erhöhen. (exb)

Berlin. Nach dem knappen Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union schnellt die Zahl der Parteieintritte bei den Sozialdemokraten bundesweit nach oben. Seit dem Sonderparteitag in Bonn am Sonntag wurden bislang knapp 1600 Aufnahmeanträge registriert, davon 100 in Bayern), wie eine Umfrage am Dienstag ergab. Die Jusos als entschiedene Gegner einer Neuauflage der großen Koalition hatten dazu aufgerufen, in die SPD einzutreten. Denn über einen möglichen Koalitionsvertrag sollen am Ende alle der zuletzt mehr als 440 000 SPD-Mitglieder abstimmen, sie haben damit das letzte Wort.Die Jusos Nordrhein-Westfalen hatten dazu aufgerufen, schnell in die Partei einzutreten, um beim Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag mit Nein zu stimmen. Die Stimmen der Neumitglieder könnten am Ende das Zünglein an der Waage sein. Die Mehrheit beim Parteitag für die Aufnahme von Groko-Verhandlungen war so knapp, dass der Ausgang dieser Mitgliederbefragung unberechenbarer ist denn je. Ob die Neulinge tatsächlich abstimmen dürfen, steht noch nicht fest. Ein Sprecher der thüringischen SPD sagte, der SPD-Parteivorstand in Berlin müsse noch Zeitplan und Richtlinien für den Mitgliederentscheid festlegen. Darin werde definiert, wer stimmberechtigt sei und wie lange jemand Mitglied sein müsse, um über eine große Koalition abstimmen zu dürfen. Im Organisationsstatut der SPD heißt es, dass der zuständige Ortsvereinsvorstand über die Aufnahme neuer Mitglieder innerhalb eines Monats entscheiden muss. Spätestens am 23. Februar müssten die bis Dienstag eingegangenen Eintrittsgesuche bearbeitet sein.Derzeit ist allerdings noch unsicher, wann die Verhandlungen für die Groko überhaupt starten - wahrscheinlich Ende dieser Woche. In der Union besteht die Befürchtung, dass die Gespräche nicht bis Fasching abgeschlossen werden können. Dies könnte eine Regierungsbildung bis Ostern in Frage stellen. Die Unterhändler von CDU und CSU trafen sich am Dienstag, um ihren Kurs abzustimmen. Dagegen berät sich das SPD-Team dem Vernehmen nach erst am Donnerstag. Wenn dann am Freitag die Gespräche begännen, könnte auch am Wochenende verhandelt werden, wie es bei der Union hieß.Unterdessen sandte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) Kompromisssignale an die SPD. "Bei der Gesundheitsversorgung will natürlich auch die Union Verbesserungen", sagte er der Funke Mediengruppe. Zwar lehne er die von der SPD geforderte Vereinheitlichung der Ärztehonorare ab, eine pauschale Angleichung "würde vermutlich fünf Milliarden Euro kosten". Um aber Anreize für mehr Ärzte auf dem Land zu schaffen, wären hier höhere Honorare für die Behandlung von Kassenpatienten durchaus "ein sinnvolles Instrument".