Menschen plündern Geschäfte in Venezuela

Caracas. Nach Plünderungen kontrolliert das Militär in Venezuela die Zugänge zu Supermärkten und überwacht von der Regierung angeordnete Preissenkungen. Als Reaktion auf die galoppierende Geldentwertung hatten die Behörden für 26 Ketten angeordnet, die Preise für bestimmte Lebensmittel zu senken, die wegen der Inflation, der höchsten der Welt, erhöht worden waren. Da der monatliche Mindestlohn nur noch wenige Euro wert ist und die Bürger immer weniger Essen dafür bekommen, war es in den vergangenen Tagen landesweit zu Plünderungen und Protesten gekommen.

Das von Präsident Nicolás Maduro mit harter Hand regierte Land hat zwar die größten Ölreserven der Welt, verkommt aber zum Armenhaus Südamerikas. Die Privatwirtschaft ist zum Erliegen gekommen, es fehlt bereits Saatgut für Getreide. Internationale Unternehmen haben Aktivitäten auf ein Minimum zurückgefahren. Wegen der Inflation wird es immer schwieriger, Lebensmittelimporte zu bezahlen, die in Dollars abzurechnen sind. In Krankenhäusern fehlt es an allem. Der monatliche Mindestlohn wurde zwar immer wieder angehoben auf nun knapp 800 000 Bolivar (umgerechnet fünf Euro) inklusive Sozialhilfen. Ein Grund für fehlende Devisen zum Lebensmittelimport ist auch die milliardenschwere Subventionierung von Benzin, das weit billiger ist als Wasser.