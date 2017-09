Berlin/Düsseldorf. (dpa/epd) Folter in Gefängnissen und Polizeigewalt nehmen in der Türkei nach Beobachtung türkischer Menschenrechtler seit der Niederschlagung des Putschversuchs 2016 wieder zu. "Wir sammeln aus allen Quellen Daten, auch aus den sozialen Medien", sagte die Vorsitzende der unabhängigen türkischen Menschenrechtsstiftung, die Istanbuler Rechtsmedizinerin Sebnem Korur Fincanci. "Es gibt ernste Foltervorwürfe in Gefängnissen und auch in Untersuchungshaft."

Kein Zugang Die deutsche Vertretung in der Türkei hat weiterhin keinen Zugang zu einem am vergangenen Sonntag am Istanbuler Flughafen festgenommenen Deutschen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte am Mittwoch, die Person befinde sich weiter in Polizeigewahrsam. Sie besitze ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft. Die türkische Seite habe der deutschen Vertretung den Zugang zu ihr verweigert. Man wisse nicht, was dem Festgenommenen zur Last gelegt werde. (epd)

Fincanci warnte zugleich davor, die Annäherung der Türkei an die Europäische Union aufzugeben. Der Annäherungsprozess habe auch zu neuen Auflagen für die Polizei und die Haftbedingungen in türkischen Gefängnissen geführt, wie etwa regelmäßige ärztliche Untersuchungen der Inhaftierten. "Es ist wichtig, eine Kraft von außen zu haben", sagte Fincanci.Die Menschenrechtlerin war vergangenes Jahr wegen des Vorwurfs der Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK kurzzeitig festgenommen worden. Sie sei dennoch nicht wie viele andere Akademiker aus der Istanbuler Universität entlassen worden und dürfe sogar reisen, sagte sie. In den überfüllten Gefängnissen seien Wächter angewiesen worden, besonders hart gegen inhaftierte mutmaßliche Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen vorzugehen, den die Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht. Seien sie nicht brutal genug, dann würden die Wächter selber als Anhänger Gülens verdächtigt.Nicht immer bekämen Menschenrechtler Zutritt zu Bereichen, in denen es Foltervorwürfe gebe. Auch hätten freigelassene Folter-Überlebende meist zu viel Angst, sich an die Reha-Zentren ihrer Organisation zu wenden. Inzwischen habe sich ein Klima der Angst entwickelt. "Jeder der die Regierung kritisiert, ist von Verhaftung bedroht." Derzeit befinden sich elf deutsche Staatsangehörige wegen des Verdachts politischer Straftaten in türkischer Haft.Deutschland lehnt einem Zeitungsbericht zufolge den überwiegenden Teil der Asylanträge türkischer Staatsbürger ab. Von 8 547 Asylentscheidungen zur Türkei im laufenden Jahr habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 5 040 als unbegründet abgelehnt. Zu den Ablehnungsbegründungen habe sich das Bundesamt nicht äußern wollen.Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, vermutet dem Bericht zufolge, dass bei den Entscheidungen "die aktuellen Gefährdungen in der Türkei" nicht berücksichtigt wurden. Die Lage in dem Land verschlechtere sich in einem galoppierenden Tempo, dem müsse Rechnung getragen werden.