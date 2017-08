Berlin. Mit scharfen Attacken auf die Autobosse und einem Schulterschluss im Korea-Konflikt starten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr SPD-Rivale Martin Schulz in die heiße Wahlkampfphase. Merkel verlangte am Wochenende von den großen deutschen Autobauern ein stärkeres Engagement für moderne Antriebstechnologien, bezeichnete aber die von Schulz geforderte europaweite Quote für Elektroautos als undurchdacht. Der SPD-Chef sprach mit Blick auf die Autoindustrie von "verantwortungslosen Managern". Bis zur Bundestagswahl sind es noch sechs Wochen. Für beide Politiker war es der Auftakt einer Vielzahl von Wahlkampfterminen. Die Kanzlerin etwa will bis zum 24. September rund 50 Mal auftreten. Obwohl die Union in Umfragen mit knapp 40 Prozent derzeit deutlich vor der SPD liegt, rief Merkel ihre Partei zu einem engagierten Wahlkampf auf: "Wir müssen werben, wir müssen kämpfen, wir müssen eintreten für unsere Anliegen." Schulz gab sich trotz der schlechten Werte selbstbewusst: "Ich rechne damit, dass ich eine gute Chance habe, die nächste Bundesregierung anzuführen."