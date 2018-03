Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht bei den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien viele offene Probleme. "Sehr sensibel und von zentraler Bedeutung" sei die künftige Gestaltung der Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland, sagte Merkel nach einem Treffen mit dem irischen Ministerpräsidenten Leo Varadkar am Dienstag in Berlin. Deutschland unterstütze bei den Verhandlung die irische Position vollkommen, sagte Merkel. Beim EU-Gipfel in Brüssel würden am Freitag Leitlinien für Verhandlungen mit London beschlossen werden. Die Einigkeit der 27 EU-Mitglieder müsse dabei gewahrt bleiben. Varadkar sagte, für Irland sei es "absolut notwendig", eine harte Grenze zu Nordirland zu verhindern.