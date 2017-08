Bulgarien will ähnlich wie Österreich verstärkt Soldaten einsetzen, um gegen illegale Migration vorzugehen - auch Spezial-Kampftruppen sollen zum Einsatz kommen. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl sieht darin einen Bruch von Völker- und Menschenrecht.

"Notfalls Waffengewalt"

Deutlich weniger Migranten

Zur Stärkung unseres Grenzschutzes werden wir künftig verstärkt das Militär einsetzen. Krassimir Karakatschanow, Vizeregierungschef Bulgariens

Sofia. (dpa/KNA) Bulgarien will im Kampf gegen illegale Migration den Schutz seiner Grenze zur Türkei massiv ausbauen. "Zur Stärkung unseres Grenzschutzes werden wir künftig verstärkt das Militär einsetzen", sagte der bulgarische Verteidigungsminister und Vizeregierungschef Krassimir Karakatschanow der "Welt". Insgesamt sollen demnach bis zu 600 Soldaten eingesetzt werden.Die bulgarisch-türkische Grenze solle in fünf Zonen eingeteilt werden, sagte Karakatschanow. "In jede dieser Zonen werden wir jeweils eine bewaffnete Truppe in Kompaniestärke schicken, die den entsprechenden Grenzabschnitt bewachen soll." Auch hoch spezialisierte Kampftruppen sollen dabei sein. Karakatschanow gehört zum nationalistischen Koalitionspartner Vereinigte Patrioten. Die 259 Kilometer lange bulgarische EU-Außengrenze zur Türkei wird durch Zäune mit Stacheldraht geschützt. In Bulgarien sind auch Beamte der europäischen Grenzschutzagentur Frontex eingesetzt.Karakatschanow kritisierte, dass die Europäer bisher nicht die Mittelmeerroute für Migranten geschlossen hätten. "Wir können nicht zulassen, dass weiterhin illegale Migranten massenweise nach Europa kommen. Wir sollten in Italien und Griechenland Truppen von Nato oder EU einsetzen und die Außengrenzen der Europäischen Union notfalls mit Waffengewalt verteidigen." Die Mehrheit derjenigen, die Europa über das Mittelmeer erreichten, seien Wirtschaftsmigranten, die nicht um ihr Leben fürchten müssten.In diesem Jahr ist die Zahl der Migranten, die illegal von der Türkei nach Bulgarien gelangten, geschrumpft. Im ersten Halbjahr 2017 wurden nach Angaben des bulgarischen Innenministeriums lediglich 1461 Menschen wegen illegalen Grenzübertritts festgehalten - dies sei oft im Landesinneren geschehen.Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat entsetzt auf Äußerungen des bulgarischen Verteidigungsministers reagiert. Dies wäre ein Bruch von Völker- und Menschenrechten, erklärte der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, am Donnerstag in Frankfurt. Pro Asyl lenkte den Blick ebenfalls auf andere Staaten und kritisierte: "Der Beschluss Italiens, Militärboote nach Libyen zu senden, ist ebenso wenig zu rechtfertigen wie die Zusammenarbeit von Italien, Deutschland und anderen EU-Staaten mit der libyschen Einheitsregierung und deren Küstenwache." (Kommentar und Seite 5)