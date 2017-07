Millionen Wähler stimmen in Venezuela symbolisch gegen Maduro

Caracas. Bei einer symbolischen Volksabstimmung in Venezuela gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro hat sich über ein Drittel der Wahlberechtigten beteiligt. Die venezolanische Opposition teilte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit, dass mehr als 7,1 Millionen Wähler gegen die geplante Verfassungsreform Maduros gestimmt hätten - das entspreche 95 Prozent der abgegebenen Stimmen. Insgesamt waren 19 Millionen Venezolaner zur Volksabstimmung aufgerufen.

Die Wähler waren aufgefordert, in dem symbolischen Plebiszit drei Fragen zu beantworten. Sie sollten unter anderem sagen, ob sie sich einen Rücktritt Maduros und seiner Regierung wünschten. Gestellt wurden die Fragen von der Nationalversammlung, die von der konservativen Opposition kontrolliert wird. "Das Volk will ein Land ohne Gewalt, ein Land des vereinten Fortschritts und der Freiheit. Wir haben eine klare Aufforderung für einen demokratischen Wandel erhalten. Den Ruf der Venezolaner werden wir ernst nehmen", sagte der Präsident der Nationalversammlung, Julio Borges, nach der Abstimmung.Maduro hat für Ende Juli die Wahl einer neuen Versammlung zur Aus-arbeitung einer neuen Verfassung angekündigt. Die Regierungsgegner lehnen dies als verfassungswidrig ab und fürchten, der Staatschef könne dadurch seine Macht bis zur Errichtung einer Diktatur ausbauen. Millionen Menschen waren deshalb im erdölreichsten Land der Welt aufgerufen, über die umstrittene Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung abzustimmen. Die Regierung erkennt das Plebiszit aber nicht an.Während der umstrittenen Abstimmung kam es in vielen Teilen des Landes zu Ausschreitungen. Dabei soll mindestens ein Mensch ums Leben gekommen sein. Mehr als 90 Menschen sind seit April bei Protesten gestorben.