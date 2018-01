Berlin. Die Bundeswehr bildet immer mehr Minderjährige an der Waffe aus. Die Zahl der Soldaten, die bei Dienstantritt nicht volljährig waren, sei im vergangenen Jahr auf 2128 gestiegen, berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Darunter waren 448 Frauen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linken hervorgeht. Demnach sind die Verpflichtungen von Minderjährigen seit Aussetzen der Wehrpflicht kontinuierlich gewachsen, von 689 im Jahr 2011 auf den bisherigen Rekordwert von 1907 im Jahr 2016 und auf nunmehr 2128. Besonders stark sei die Zahl der minderjährigen Soldatinnen gestiegen. Sie habe sich seit 2011 (57) fast verachtfacht.

"Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat offenbar keine Skrupel, die Nachwuchsgewinnung immer weiter vorzuverlegen", sagte die Linken-Abgeordnete Evrim Sommer der "Rheinischen Post". Solange Deutschland Minderjährige rekrutiere, könne es andere Staaten dafür nicht glaubwürdig kritisieren.Minderjährige dürfen zwar ab 17 zur Bundeswehr, aber keinen Dienst mit der Waffe leisten, etwa im Wachdienst. In Auslandseinsätze dürfen sie erst bei Volljährigkeit geschickt werden. Der Gebrauch der Waffe ist ihnen nur für Ausbildungszwecke erlaubt. "Kindersoldaten darf es bei der Bundeswehr nicht geben", kritisierte der evangelische Militärbischof Sigurd Rink. Die Ausbildung Jugendlicher zu Soldaten sei brisant, weil es die Idee der Parlamentsarmee zumindest in Frage stelle, wenn Menschen ohne Wahlrecht Soldaten werden. Auch die Sozialdemokraten sind ihrem Wahlprogramm zufolge gegen die Ausbildung von 17-Jährigen an der Waffe.