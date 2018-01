Eigentlich wollten es Union und SPD anders machen als bei Jamaika: Keine Wasserstände rauslassen, keine Provokationen. Lange gehalten hat das nicht. Am Dienstag werden neue Zwischenstände bekannt.

Berlin. Zur Halbzeit ihrer Sondierungen haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD trotz Ärgers über Indiskretionen ein Zeichen der Zuversicht gesendet. Bei den Vorgesprächen und in den Sondierungen über eine neue Große Koalition sei "eine gute Grundlage des Vertrauens und der Kollegialität" gesetzt worden, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Dienstagabend.In einer Fachgruppe verständigten sich Unterhändler darauf, dass es ein Gesetz zur Fachkräfte-Zuwanderung geben soll, wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND/Mittwoch) berichtete. Außerdem soll bis zum Jahr 2025 ein flächendeckender Ausbau des schnellen Datennetzes erreicht werden. Einigungen etwa zur Finanz- und Migrationspolitik werden erst am letzten geplanten Verhandlungstag erwartet. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) betonte am Dienstag erneut: "Alles ist erst verhandelt, wenn alles verhandelt ist." Es lägen noch "große Brocken" vor den Sondierern. Es gebe aber auch Bereiche, bei denen schon viel erreicht werden konnte.Misstöne hatte es gegeben, nachdem der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine Einigung über die Klimapolitik öffentlich gemacht hatte. Nach dem Ergebnispapier der Klima-AG wollen sich Union und SPD von dem nur noch schwer erreichbaren deutschen Klimaziel für 2020 verabschieden. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles nannte es "sehr ärgerlich", dass es "Durchstechereien" von Zwischenergebnissen gegeben habe. "Ich kann nur alle in der Union auffordern, den Jamaika-Modus jetzt endgültig abzustellen", sagte sie mit Blick auf die gescheiterten Gespräche von Union, FDP und Grünen.Zu den umstrittenen Themen zählt weiter der derzeit ausgesetzte Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Die Union drängt die SPD dazu, einen gemeinsamen Antrag im Bundestag auf den Weg bringen - parallel zu Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen. Die Union will den Familiennachzug weiter aussetzen. SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka hat als Kompromiss eine Größenordnung von 40 000 vorgeschlagen. Mehr Anträge könnten die Behörden ohnehin nicht bewältigen, machte er in der "Mitteldeutschen Zeitung" deutlich. "Das ist keine Obergrenze, sondern eine durch praktische Realitäten vorgegebene Größenordnung." Einigen sich Union und SPD auf ein Abschlusspapier, muss ein SPD-Sonderparteitag am 21. Januar über eine Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Seite 4