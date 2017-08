Johannesburg. Ein geheimes Misstrauensvotum gegen den südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma ist am Dienstag im Parlament gescheitert. Es war der bislang seriöseste Versuch, Zuma wegen mutmaßlicher Korruption und lahmender Wirtschaft in den vergangenen Monaten zu stürzen. Zumas Amtszeit währt noch bis 2019. Seine regierende Partei, der Afrikanische Nationalkongress ANC, wird ihn aber voraussichtlich bei einem Treffen im Dezember als Vorsitzenden ersetzen. Ein sichtbar erleichterter Zuma dankte seinen Anhängern. Gleichzeitig wetterte er gegen "Propaganda der Medien", die behauptet hätten, der ANC habe keinen Rückhalt in der Bevölkerung mehr. "Sie werden 2019 realisieren, dass wir einmal mehr klar gewinnen werden", sagte Zuma.