Nürnberg. Die Daten aus den Mobiltelefonen von Flüchtlingen werden nur selten ausgelesen - und noch seltener im Asylverfahren genutzt. Bis Ende Januar 2018 wurden 8900 mobile Datenträger ausgelesen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht. In 900 dieser Fälle wurden die Daten "als aktenrelevant eingestuft und im Asylverfahren verwendet". "Die Bundesregierung kann (oder will) aber keine Angaben dazu machen, inwieweit die Handy-Auswertungen dazu beitrugen, falsche Angaben zur Herkunft oder Identität aufzudecken", hieß es dazu von der Linkspartei.

Unklar sei zudem, wie evaluiert werden solle, ob die Handy-Auswertung überhaupt verhältnismäßig und erforderlich ist. Keine Antwort gab es zudem auf die Frage, wie viele Flüchtlinge aus welchen Herkunftsländern von der Auswertung betroffen waren. Kritiker sehen darin einen Eingriff in Bürgerrechte. Das System wird bundesweit seit vergangenem September eingesetzt - eine Software kann etwa Geodaten von Fotos, benutzte Ländervorwahlen oder die verwendete Sprache in Chats auslesen. Zwischen September und Ende Januar kamen rund 70 000 Asylbewerber nach Deutschland. Die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Jutta Cordt, sagte im vergangenen Jahr, die Handy-Daten könnten helfen, die Identität von Flüchtlingen festzustellen, die keine Papiere haben - dies sind fast zwei Drittel der Asylbewerber. Die Daten sollten jedoch nur als Ultima Ratio genutzt werden, "wenn wir Zweifel an der Herkunft haben, die wir nicht anders verifizieren können", sagte Cordt damals.Nach Angaben der "Nürnberger Nachrichten" wurde bislang bei 7000 Asylbewerbern eine Software zur Dialekterkennung eingesetzt, die sie einer Herkunftsregion zuordnen soll. Diese Sprachproben sowie ein System zur Namensübersetzung geben an, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Antragsteller aus der von ihm angegebenen Region kommt. Ursprünglich war geplant, die Systeme standardmäßig bei der Ersterfassung jedes Asylbewerbers einzusetzen.Ein Sprecher des Bundesamtes teilte mit, die Dialekterkennung und die Namensübersetzung seien "für arabischstämmige Personen vorgesehen". Das Auswerten von Handy-Daten erfolge in einem "engen rechtlichen Rahmen" und nur nach juristischer Einzelfallbewertung. Er betonte, dass alle Assistenzsysteme "nie die ausschließliche Quelle für die Klärung der Identität" seien, sondern den Entscheidern des BAMF lediglich "zusätzliche Hinweise" geben könnten.