Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten. Immer wieder explodieren in Kabul Bomben. Die Erfolge im Kampf gegen die Taliban sind nicht so, wie sich das westliche Staaten vorgestellt hatten. Was ändert der jüngste Anschlag in Kabul an der Abschiebungspraxis?

Ich glaube, dass wir im Lichte der Ereignisse des gestrigen Tages zunächst einmal nicht weiter abschieben sollten. Martin Schulz, SPD-Vorsitzender

Kabul/Berlin. Der Bombenanschlag in Kabul hat die Debatte über Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan neu entfacht. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz forderte einen vorläufigen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan. "Ich glaube, dass wir im Lichte der Ereignisse des gestrigen Tages zunächst einmal nicht weiter abschieben sollten", sagte der SPD-Vorsitzende. Das Auswärtige Amt - geführt von seinem Amtsvorgänger Sigmar Gabriel - müsse die Sicherheitslage neu bewerten. Dann müsse entschieden werden, ob und wann die Abschiebungen wieder aufgenommen werden könnten.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, der Anschlag sei "noch einmal Anlass, genau hinzuschauen, die Sicherheitslage immer wieder richtig zu analysieren". Das mache das Auswärtige Amt. Es gehe auch darum, sich bei Abschiebungen auf Menschen zu konzentrieren, die Straftaten begangen hätten. "Das ist für mich die Lehre aus dem gestrigen Tag." Die Explosion am Mittwoch hatte mindestens 90 Menschen getötet. Etwa 460 wurden verletzt, ein Gebäude der deutschen Botschaft schwer beschädigt. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte am Mittwoch einen geplanten Abschiebeflug abgesagt. Der Flug soll nachgeholt werden. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte, das Auswärtige Amt dürfe nicht länger "Gefälligkeitsgutachten" für de Maizière erstellen. Die Linke-Chefin Katja Kipping sagte: "Die deutsche Botschaft in Kabul liegt nach dem schlimmen Terroranschlag fast in Schutt und Asche, doch die Union will weiter in das Bürgerkriegsland abschieben." Dies sei "unchristlich und eine Schande für unser Land." FDP-Chef Christian Lindner sagte der "Passauer Neuen Presse" hingegen: "Ein genereller Abschiebestopp wäre ein Konjunkturprogramm für kriminelle Schlepper."In Kabul gingen die Identifizierung der Opfer und Ermittlungen zu den Tätern weiter. Regierungssprecher Ismail Kawusi sagte, es gebe Hinweise auf weitere Opfer. Das Eckhaus der Botschaft, das durch die Explosion der Lastwagenbombe schwer beschädigt wurde, liegt neben einem mit einem Sicherheitsposten gesicherten Zugang zur "Grünen Zone" - einem Areal mit wichtigen afghanischen und internationalen Büros.Eine Bekennerbotschaft gab es zunächst nicht. Der afghanische Geheimdienst NDS erklärte, der Anschlag vom Mittwoch sei vom Hakkani-Netzwerk geplant und mit Hilfe des pakistanischen Geheimdienstes ISI ausgeführt worden. Pakistan wies die Anschuldigung zurück.