Berlin. (epd) Nachdem die türkischen Behörden Untersuchungshaft für sechs Menschenrechtsaktivisten angeordnet haben, werden Forderungen nach ihrer umgehenden Freilassung laut. Deutsche Politiker plädierten für eine Kehrtwende in der deutschen und europäischen Türkeipolitik. Unter den Inhaftierten ist auch der deutsche IT-Experte Peter Steudtner. Wie das Auswärtige Amt am Dienstag in Berlin bestätigte, wird der Berliner vom Generalkonsulat in Istanbul konsularisch betreut.Neben Steudtner ist auch die türkische Direktorin von Amnesty International, Idil Eser, unter den Inhaftierten. Die türkischen Behörden werfen den Aktivisten die "Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Organisation" vor. Den Angaben zufolge befindet sich Taner Kilic, der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, bereits im Gefängnis. Die Menschenrechtsorganisation wies die Vorwürfe als absurd und bizarr zurück.Wie aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes hervorgeht, sind seit dem Putschversuch am 15. Juli vergangenen Jahres 22 Deutsche in der Türkei festgenommen worden. Neun befinden sich noch immer in Haft. Die Antwort geht auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Özcan Mutlu zurück, die dem epd vorliegt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, sich "energisch" für die Freilassung aller wegen politischer Vorwürfe inhaftierten Deutschen einzusetzen. Mit der Untersuchungshaft für Menschenrechtsaktivisten leite der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan "eine weitere Eskalationsstufe im deutsch-türkischen Verhältnis ein".Der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagfraktion, Michael Brand (CDU), bezeichnete den Vorwurf der Terrorunterstützung als absurd. "Die Strafverfolgung ist eindeutig politisch motiviert", sagte Brand dem epd. "Die inhaftierten Menschenrechtler sind in Wahrheit ebenso politische Geiseln wie die inhaftierten Journalisten." Die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen forderte das Auswärtige Amt auf, eine Reisewarnung für die Türkei auszusprechen. Die Bundesregierung müsse sich für den sofortigen Stopp der EU-Beitrittsgespräche mit Ankara einsetzen. Ähnlich äußerte sich die Vizepräsidentin des Bundestags, Claudia Roth (Grüne).Der Generalsekretär von Amnesty International, Salil Shetty, zeigte sich bestürzt über die Entwicklung. "Heute mussten wir erkennen, dass der Einsatz für die Menschenrechte in der Türkei zu einem Verbrechen erklärt wurde", sagte er. Es handele sich nicht um eine legitime Untersuchung, sondern um eine Hexenjagd, die auf eine beängstigende Zukunft für die Grundrechte in der Türkei hindeute. Der Europa-Direktor von Amnesty, John Dalhuisen, forderte, der Westen müsse Ankara gegenüber eine rote Linie ziehen. Am 5. Juli hatte die Polizei auf einer Insel vor Istanbul insgesamt zehn Aktivisten bei einem Amnesty-Workshop zu Informationsmanagement und Umgang mit Trauma und Stress festgenommen. Vier von ihnen wurden am Dienstag gegen Kaution freigelassen. In der Türkei können Beschuldigte bis zu fünf Jahre lang in Untersuchungshaft festgehalten werden. Peter Steudtner gehörte gemeinsam mit dem Schweden Ali Gharawi zu einem Team der niederländischen Entwicklungsorganisation HIVOS. Freunde und Angehörige forderten Steudtners Freilassung.Unterstützt wurde der Appell vom Friedensbeauftragten des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Renke Brahms. Steudtner die Vorbereitung eines Staatsstreichs vorzuwerfen, entbehre jeder Grundlage. Der 45-Jährige ist unter anderem für das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" tätig.