Tegucigalpa. Bei Protesten nach der Präsidentenwahl in Honduras ist mindestens eine Person ums Leben gekommen. Weitere Menschen seien bei den Ausschreitungen verletzt worden, teilten die Behörden am Freitag mit. Anhänger der Opposition protestierten gegen von ihnen vermutete Wahlfälschung und die Verzögerung bei der Verkündung des Ergebnisses.

Anhänger des Oppositionskandidaten Salvador Nasralla hatten Straßenblockaden errichtet, Autoreifen in Brand gesteckt und Steine auf die Sicherheitskräfte geschleudert. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Demonstranten vor. Auch fünf Tage nach der Wahl lag noch immer kein Ergebnis vor. Wegen Unklarheiten bei einem Teil der Urnen müssten die Stimmzettel nun noch einmal einzeln ausgezählt werden, teilte Wahlamtsleiter David Matamoros in der Nacht auf Freitag mit. Das könne einen oder zwei Tage dauern. Während erste Teilergebnisse auf einen Sieg Nasrallas hindeuteten, lag dann der Amtsinhaber Juan Orlando Hernández vorne. Nach der Auszählung von 94,3 Prozent der Stimmen kam Hernández auf einen Anteil von 42,92 Prozent. Auf Herausforderer Nasralla entfielen 41,42 Prozent. Er werde das offizielle Ergebnis nicht anerkennen, kündigte Nasralla an. Er warf der Regierung Wahlfälschung vor. Beweise dafür legte er zunächst nicht vor."Wir rufen das Volk zur Besonnenheit auf", sagte Matamoros. "Wir werden keinen Sieger bekannt geben, bis nicht alles zu 100 Prozent ausgezählt ist. Ich fordere die politischen Führer auf, mit gutem Beispiel voranzugehen und ihre Anhänger zu beruhigen." Die verbleibenden Urnen wiesen Unregelmäßigkeiten auf und sollen deshalb in Anwesenheit der Kandidaten und internationaler Wahlbeobachter ausgezählt werden.