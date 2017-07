Berlin/Hamburg. Unter den vom G20-Gipfel kurzfristig ausgeschlossenen Journalisten sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums verurteilte linksextreme Straftäter und ein mutmaßlicher "Reichsbürger" gewesen. Manche der 32 Betroffenen seien etwa als Anführer schwarzer Blöcke bei Demonstrationen aufgefallen, die sich "extrem gewalttätig" verhalten hätten, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Berlin. Über eine Person habe es "verdichtete Erkenntnisse" gegeben, dass sie zu den rechtsextremen "Reichsbürgern" gehöre.

Bundespresseamt und Innenministerium stehen wegen des Ausschlusses der 32 Journalisten unter Druck, die zunächst eine Zulassung für die Berichterstattung in Hamburg erhalten hatten und auch vom Bundeskriminalamt überprüft worden waren. Jeder Fall werde nun noch einmal genau geprüft, sagte der Sprecher. Im Vorfeld des Gipfels sei keine Akkreditierungsanfrage wegen Sicherheitsbedenken abgelehnt worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, der auch der Chef des Bundespresseamts ist. Am Donnerstagabend sei ihm eine Neubewertung zugetragen worden.Zudem laufen nach offiziellen Angaben 35 Ermittlungsverfahren gegen Beamte. In 27 Fällen gehe es um Körperverletzung im Amt, teilt die Hamburger Innenbehörde mit.