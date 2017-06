"Große Enttäuschung" und "historischer Fehler": Das internationale Echo auf Trumps Beschluss, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, ist verheerend. Der US-Präsident will einen neuen Deal - doch Europa winkt ab.

Washington/Berlin. Mit dem angekündigten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen hat sich US-Präsident Donald Trump international ins Abseits gestellt. Die Reaktionen auf die Entscheidung fielen verheerend aus. Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Italiens erteilten der von Trump geforderten Neuverhandlung des internationalen Regelwerks eine deutliche Absage. Sie seien der festen Überzeugung, dass das Übereinkommen nicht neu verhandelt werden könne, teilten sie in einer gemeinsamen Erklärung mit.In China wurde der Ausstieg der USA als "globaler Rückschlag" bezeichnet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will den globalen Klimaschutz trotz des Ausstiegs der USA aus dem Abkommen vorantreiben. Sie zeigte sich kämpferisch: "Allen, denen die Zukunft unseres Planeten wichtig ist, sage ich: Lassen Sie uns gemeinsam den Weg weitergehen, damit wir erfolgreich sind für unsere Mutter Erde", erklärte sie am Freitag. Das Pariser Abkommen werde gebraucht, um die Schöpfung zu bewahren. "Nichts kann und wird uns dabei aufhalten."Der Klimapakt von Paris sieht vor, die gefährliche Erderwärmung in einem weltweiten Kraftakt in den nächsten Jahrzehnten zu bremsen - und damit auch dramatische Folgen wie Dürren und einen Anstieg der Weltmeere. Das Abkommen gilt als historisch, weil sich erstmals fast alle Länder beteiligen. Die USA sind nach China der weltweit zweitgrößte Produzent von Treibhausgasen.Trump hatte den Ausstieg seines Landes aus dem Abkommen bereits während seines Wahlkampfs zum Thema gemacht. Seine harte Linie unter der Devise "Amerika zuerst" setzt er mit dem Beschluss fort. Die Entscheidung ist die bislang folgenschwerste in seiner Amtszeit. Seinen Kritikern versprach Trump, die USA würden das umweltfreundlichste Land der Welt werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisierte Trump scharf. In einer Fernsehansprache sagte er am Donnerstag: "Heute Abend haben die Vereinigten Staaten der Welt den Rücken zugekehrt." (Kommentar, Seite 4)