Berlin. Ein kleines Entspannungssignal nach monatelangem Streit: Beim Truppenbesuch von Bundestagsabgeordneten in Konya haben sich türkische Regierungsvertreter den Deutschen gegenüber versöhnlich gezeigt. Das berichteten mitreisende Parlamentarier. Der heftige deutsch-türkische Streit kam am Freitag nicht zur Sprache. "Das ganze politische Thema wurde außen vor gelassen", bestätigte Linken-Verteidigungsexperte Alexander Neu. Es ging nur um den Nato-Einsatz gegen den IS und "operative Informationen".

Die Reise sollte eigentlich schon im Juli stattfinden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte das aber verhindert - unter Hinweis auf die miserablen bilateralen Beziehungen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg organisierte die Reise der sieben Abgeordneten unter Leitung der Nato. "Man hat uns freundlich und höflich behandelt", berichtete Tobias Lindner (Grüne). Die türkischen Regierungsvertreter hätten vor Ort mitgeteilt, dass sie die "hohe Bedeutung des Besuchsrechtes sehr deutlich erkennen".Trotz der Entspannungssignale ist in den deutsch-türkischen Beziehungen keine Besserung in Sicht. Deutschland steht in Europa mit Forderungen nach einem Abbruch der Türkei-Verhandlungen fast alleine da. Ankara warf Berlin am Freitag vor, die EU zu instrumentalisieren und auf Kosten der Türkei Wahlkampf zu betreiben. Ob um die Abgeordnetenbesuche auch wieder Streit entbrennt, ist ungewiss. Besuche unter Nato-Flagge können nach Ansicht der Bundesregierung nur ein vorübergehender Kompromiss sein.Mit dem politischen und diplomatischen Aufwand sei das "natürlich keine dauerhaft tragfähige Lösung", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Man müsse Möglichkeiten finden, die "politisch etwas geschmeidiger sind als das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben". Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Henning Otte (CDU), erklärte: "Am Ende zählt das Ergebnis." Entscheidend sei nicht, mit welcher Fluglinie man fliege, sondern dass man die Soldaten besuchen könne, sagte er im SWR.